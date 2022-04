El divertido Domingo de Pascua de Adamari López ¡en bikini y a bordo de un yate! Mientras que su hija se divertía en Orlando junto con su papá, la carismática conductora puertorriqueña celebró esta fecha tan especial en compañía de sus inseparables amigas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari López Adamari López | Credit: Instagram (x2) Adamari López vivió este año un Domingo de Pascua muy diferente. La carismática conductora puertorriqueña, quien anunció su separación del padre de su hija en mayo del año pasado, le tocó pasar esta fecha tan señalada por primera vez en años sin la compañía de su princesa Alaïa. La niña de 7 años viajó a la ciudad de Orlando junto con su papá, el bailarín español Toni Costa, para pasar unos días inolvidables en los diferentes parques temáticos de Walt Disney World. "Fin de semana en Animal Kingdom con mi princesa creando juntos memorias inolvidables de padre e hija", escribió a través de su cuenta de Instagram el también instructor de Zumba, quien no dudó en compartir algunos de los momentos vividos durante este viaje de ensueño. Mientras que Toni y Alaïa se divertían de lo lindo en Orlando, Adamari optó por celebrar el Domingo de Pascua a bordo de un yate en compañía de varias de sus amistades más cercanas, entre ellas Cynthia Torres, quien es una de sus amigas más queridas y su principal confidente. Adamari López Adamari López entre amigas | Credit: Instagram La copresentadora del programa hoy Día (Telemundo) lució en esta ocasión un bikini de color blanco con el que dejó al descubierto su cada vez más estilizada figura tras la drástica disminución de peso que ha experimentado durante los últimos dos años. Adamari López Adamari López en bikini | Credit: Instagram Bajo un espectacular cielo azul y la inmensidad del mar como escenario principal, Adamari y sus amigas disfrutaron de una calurosa jornada de sol mientras compartían confidencias y risas. Adamari López Adamari López y sus amigas | Credit: Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque no pudo pasar este día en compañía de su primogénita, Adamari compartió a través de las redes sociales la hermosa sesión de fotos que se hizo junto a su princesa días atrás con motivo de la Pascua, algo que ya se ha convertido en una tradición año tras año entre madre e hija. "Feliz día de Pascua mi gente. Un día para agradecer, reflexionar y valorar. A pasarlo con lo más importante que tenemos: la familia", fueron las palabras con las que acompañó las instantáneas.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El divertido Domingo de Pascua de Adamari López ¡en bikini y a bordo de un yate!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.