Adamari López dice que Shakira representa a las mujeres que se han sentido dolidas y furiosas Adamari López sale en defensa de Shakira después de desahogarse en su nueva canción contra Gerard Piqué y Clara Chía. "Nos representa a muchas mujeres", dice la actriz y presentadora puertorriqueña. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari López salió en defensa de Shakira después del revuelo que ha causado la letra de su canción "BZRP Music Session #53", tema donde hace referencia a su ex Gerard Piqué y al nuevo amor del exfutbolista, Clara Chía. "¡Me pareció divino! A veces la gente puede pensar que una mujer está ardida cuando hace algún comentario como ese, pero creo que todas las mujeres pueden pasar por un duelo y es válido que se desahogue", dijo Adamari López a Mezcal TV. "Es válido que se lo saque de encima y pues ya está, es la manera en que ella lo sabe hacer. Compone, es cantante, es a través de la música". Si bien algunos han criticado a Shakira por hablar mal del padre de sus hijos, muchos han aplaudido a la estrella colombiana. "Hay que respetar los tiempos de cada uno, hay que respetar la manera de expresarse. Si ella está dolida y si ella siente que esa fue su realidad, ¿por qué no expresarlo a través de la música, que es lo que sabe hacer?", añadió López. La copresentadora de hoyDía (Telemundo)—quien se separó de Toni Costa, el padre de su hija Alaïa— añadió sobre la cantante: "Nos representa a muchas mujeres que en momentos nos hemos sentido tristes, dolidas, furiosas. ¿Por qué no expresarlo? ¡Y enhorabuena por ella, sigamos apoyando!". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Adamari Lopez y Shakira Credit: Dominique Charriau/WireImage; Mezcalent La actriz puertorriqueña dijo que extraña mucho la actuación, pero no regresará a las telenovelas hasta que Alaïa, de 7 años, sea más grande. "Pues, yo creo que un tiempito más de que Alaïa crezca un poquito más y poder pasar tiempo con ella para que entienda que mamá está en su vida, está presente", dice López. "Cuando uno graba novelas o series, son temporadas muy largas en donde casi no estamos presentes en la vida de nuestros hijos, y creo que en esta etapa, ya separada, la niña necesita un poco más de tiempo conmigo", dijo la presentadora, que estará unas hora en La casa de los famosos. López también habló de su ex, Toni Costa, quien fue uno de los concursantes de este reality show de Telemundo la temporada pasada. "No tengo ninguna razón para estar en mal con su papá. La niña necesita, los hijos necesitan a los dos papás y creo que lo mejor que podemos hacer es tener una buena relación, una buena comunicación por el bienestar de nuestra hija", dijo sobre el bailarín y coreógrafo español. "Es algo que pienso que es más maduro y es lo mejor que podemos hacer por nuestra hija".

