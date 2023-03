Adamari López cuenta el 'detrás de cámaras' de su coreografía con Toni Costa en el cumpleaños de su hija "Tengo una duda, ¿cuántas veces lo ensayaron?", le preguntó este lunes su compañero en Hoy Día, Daniel Arenas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari López Adamari López; Adamari, Toni y su hija en el cumpleaños de Alaïa | Credit: Instagram Bendito Closet; Instagram Adamari López La espectacular fiesta de cumpleaños número 8 de Alaïa, que estuvo ambientada en el universo de Merlina –también conocida como 'Wednesday'–, causó sensación en las redes sociales. La orgullosa mamá, Adamari López, compartió todos los detalles sobre la celebración este lunes a través de su programa Hoy Día (Telemundo), donde conversó con sus compañeros al respecto. "Nos la pasamos muy rico, estuvimos celebrando su papá, la niña y yo el cumpleaños de Alaïa, sus amiguitos de la escuela la acompañaron, que ella estaba feliz. Escogió el tema de Merlina de la serie que está ahora muy en boga y se la pasó en grande", contó la carismática conductora puertorriqueña. "Fuimos a un sitio como de escapismo, o sea estaba en un cuarto en donde ella tenía que buscar pistas junto con sus amigos para poder salir de ahí. La fiesta superconcurrida y linda. Estuvo una de las dobles de Merlina para poder bailar con Alaïa". La divertida coreografía con la que Adamari, Toni y su hija sorprendieron en la fiesta de cumpleaños también se convirtió en tema de conversación en el programa. "Tengo una duda o una pregunta, ¿cuántas veces lo ensayaron?", quiso saber Daniel Arenas, quien se unió a finales de enero oficialmente al equipo de conductores de Hoy Día. "Nos lo había mandado la chica que nos ayuda en las redes sociales para que lo hiciéramos. Como papá es el que sabe hacer coreografía se lo mandé yo y esa mañana allí mismo estuvimos ensayándolo hasta que nos salió", explicó Adamari. "Porque no son cosas difíciles". A lo que Chiky Bombom no tardó en comentar: "Yo creo que eso es un talento que ustedes tienen y la niña salió así mismo". "Bueno sí, pero Toni, el papá, sabe cómo explicarle cómo son los movimientos y entonces ahí lo hicimos varias veces", detalló la que fuera villana de exitosas telenovelas. Esto que estamos haciendo como papás, como familia, de independientemente de que ya no seamos una pareja tengamos una vida saludable de familia, que vamos a seguir siendo siempre, le beneficia mucho a la niña — Adamari López Adamari, quien supera los 8 millones de seguidores en Instagram, compartió una simpática anécdota sobre la profesionalidad de Toni respecto a la grabación de la coreografía. "Subí una versión del video y Toni me dice 'no está en tiempo, mándame el video'. Y tuve que mandarle el video para que él lo volviera a editar para que entonces saliera sincronizado como era con la música y el baile", reveló. "Pero quedó muy bonito y ella se divierte". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La conductora resaltó una vez más que para ambos lo más importante siempre ha sido y será velar por el bienestar de su hija. "Yo creo que esto que estamos haciendo quizás como papás, como familia, de independientemente de que ya no seamos una pareja tengamos una vida saludable de familia, que vamos a seguir siendo siempre, le beneficia mucho a la niña, y yo creo que ella lo está aceptando de la mejor manera y es lo mejor para ella", aseveró Adamari.

