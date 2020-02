¡Adamari López desvela lo que ha avanzado en su reto de adelgazar! La conductora ha compartido los logros que ha conseguido con el programa de puntos para adelgazar y los resultados saltan a la vista. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Generosa y gentil como siempre, Adamari López ha compartido con su público los avances del reto de Ada para perder peso. La conductora informaba hace días del programa de puntos WW al que se había sometido con el fin de no solo bajar unas libras, sino también adquirir hábitos más saludables en su vida. Su objetivo principal es poder compartir con su pequeña Alaïa momentos llenos de energía sin impedimentos físicos. Adamari contaba emocionada que quería ser un ejemplo para su princesa y que estaba decidida a hacerlo gracias a este nuevo reto. Unas semanas después de embarcarse en él, ya tiene sus primeros resultados y así lo ha compartido con sus fans en un Facebook Live de lo más emotivo. “Estoy super contenta, me va bastante bien, hay días como siempre les digo que en este reto de Ada tengo mejores días y días en los que sucumbo a alguna tentación o a extralimitarme en los puntos que me como porque llegan esos días del mes en los que esa ansiedad llega, pero por lo general me estoy portando super bien, también estoy haciendo cositas en términos de ejercicios que me ayudan a estar enfocada”, comienza a describir. De esta forma Adamari entró a su aplicación y nos enseñó cómo funciona, compartió que desayunó una avena y los puntos que eso ha supuesto. También mostró que está comiendo bien, que no se queda con hambre y que está siendo un proceso muy llevadero. Los resultados ya se empiezan a notar. Pero, por encima de todo, quiso compartir un mensaje alentador para aquellas personas que están en la misma situación que ella. A veces se hace cuesta arriba pero es ahí que más hay que luchar. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Ustedes pueden lograr lo que se propongan en la vida, solo tienen que enfocarse y tener mucha disciplina y quererlo de corazón. Tampoco sean tan duros con ustedes, si un día no pueden o comieron algo que no debían, al día siguiente, o en la tarde o en la noche, vuelven otra vez a la rutina de las cosas que le van a hacer bien e integren algún tipo de ejercicio”, concluyó con la energía bonita que siempre desprende nuestra querida Adamari. Advertisement

