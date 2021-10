Adamari López suplica ante insistentes rumores: "Por favor, ¡no se dejen engañar!" La famosa conductora, ex de Toni Costa, puso freno con rotundidad a los rumores que inundan las redes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari López siempre es muy cuidadosa a la hora de ser veraz en sus afirmaciones, tanto en sus entrevistas como en sus redes, así que hoy tuvo que alzar la voz desde sus historias para poner freno a unos rumores que le afectan muy directamente y que pueden dañar la salud de las personas que confían en ella. Después de cambiar de raíz su estilo de vida, gracias a un giro en su forma de alimentarse y cumpliendo a rajatabla su rutina de ejercicios, puede decirse que la ex de Toni Costa se ha quedado en los huesos y alguien está aprovechando eso para vender pastillas en su nombre, algo de lo que seriamente quiso alertar a sus fans. "Hace días tengo muchos mensajes de personas hablándome de unas tales pastillas de keto, que si yo estoy recomendando, que si yo me he tomado para bajar de peso, pero la realidad es que yo no me estoy tomando ningunas pastillas, no tengo nada que ver con esta promoción o publicidad que se les está haciendo a las mismas…", reveló. Adamari López Credit: IG Adamari López SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Yo simplemente estoy comiendo de manera más saludable en pequeñas porciones y obviamente con este sistema que tengo con WW de una vida saludable, haciendo ejercicios todos los días, pero nada de pastillas, sean de keto ni absolutamente nada que me estoy tomando", confirmó. "Así que no se dejen engañar, no estén comprando cosas que yo no estoy promocionando y que simplemente son una publicidad engañosa. Estén muy pendientes", advirtió a sus seguidores, después de compartir más fotos del último posado junto a su hijita. Un año complejo para la bella actriz, quien recientemente reconoció que pueden aproximarse cambios que dan terror, pero Adamari todo lo afronta con coraje y de todas las batalles termina saliendo victoriosa. ¡Bravo!

