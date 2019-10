Adamari López deslumbra en Barbados con su espectacular posado en traje de baño La bella presentadora puertorriqueña sorprendió a muchos durante el viaje de celebración de su octavo aniversario de novios con Toni Costa al posar en traje de baño. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La paradisíaca isla de Barbados, situada en el Mar Caribe, fue el lugar elegido por Toni Costa para sorprender a su pareja Adamari López en su octavo aniversario de novios. El bailarín de origen español y la carismática presentadora puertorriqueña celebraron el pasado fin de semana por todo lo alto en este bello rincón del planeta 8 años de unión, de amor y de felicidad. Pero sobre todo ‘8 años llenos de momentos maravillosos y repletos de complicidad’, como reconocía la propia Adamari por medio de su perfil de Instagram. La pareja, que se conoció hace casi un lustro en el programa de televisión Mira quién baila, se hospedó en un exclusivo complejo turístico de playa por lo que, además de comer rico y disfrutar de todas las comodidades que ofrece el resort, se dieron uno que otro chapuzón en el mar. Image zoom Instagram Toni Costa SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tanto Adamari como Toni hicieron cómplices a sus seguidores a través de las redes sociales de algunos de los románticos momentos que vivieron durante este inolvidable viaje. Image zoom Adamari López. Instagram Adamari López. Más bella y radiante que nunca, la copresentadora del matutino Un nuevo día (Telemundo) regaló a sus fans un espectacular posado en traje de baño desde Barbados que deslumbró a todos. Image zoom Adamari López. Instagram Adamari López Tras 8 años de relación y una preciosa hija en común, Alaïa, Adamari y Toni se han convertido en una de las parejas favoritas del público y también en un modelo a seguir para muchos que ven en la hermosa historia de amor que han construido el ejemplo perfecto de una relación sana. “El amor y el deseo de estar juntos ha logrado que superemos los momentos difíciles. Que sigamos celebrando toda la vida juntos, creando memorias, sonriendo, apoyándonos, bailando y caminando juntos de la mano. Te amo”, expresaba la que fuera villana de exitosas telenovelas como Gata salvaje y Alma de hierro días atrás en sus redes. Advertisement EDIT POST

