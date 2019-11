Adamari López derrocha pura sensualidad en el nuevo concurso de baile de su programa Un Nuevo Día La conductora puertorriqueña paraliza las redes con su baile más sexy. A pesar de los retos de su cuerpo, piensa darlo todo en el concurso ¡y ganar!. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Bailando fue como conoció al amor de su vida, Toni Costa, y bailando es como Adamari López vuelve a ganar otra batalla, la de superar esos retos personales que a veces impone nuestro propio cuerpo. La puertorriqueña es una de las participantes estrella de Así se baila, el nuevo concurso de su programa Un Nuevo Día. En un video de los ensayos que compartió el show, la actriz se ve entregadísima a su baile. Tanto que rebosa sensualidad por los cuatro costados. Sus movimientos de cadera dejan claro que viene del Caribe. Sin embargo no todo ha sido fácil y volver a poner el cuerpo en marcha con ensayos y demás le ha costado un poquito. “Llevo un montón de tiempo sin bailar y me cuesta. No estoy en la misma condición física, tengo mi barriguita, me duelen los muslos, no es lo mismo”, confesó a sus compañeros. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Nada que no pueda superar. En el video de los ensayos se la ve concentrada y con una gracia que sólo ella sabe sacar. Después de unos minutos, Adamari hizo caso a la entrenadora y sacó sus encantos desbordando sabor y pura química con su pareja de baile. Hoy estrenan la pista para arrancar ese divertido concurso que, a pesar de las dificultades, la mamá de Alaïa tiene intención de ganar. “¡Voten por mí!”, dijo entre risas y frente a sus grandes rivales, Chiqui Baby y Rashel Díaz. Una competencia sana ante todo donde lo importante es divertirse. ¡No hay que perdérselo! Advertisement EDIT POST

