¡Adamari López deja sin palabras a Toni Costa con nuevas sorpresas para su cumpleaños! Aunque hasta ahora el bailarín era el rey de las fiestas sorpresas, la presentadora le ha ganado la batalla en esta ocasión con un fin de semana de ensueño ¡en el que hasta violines hubo! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Si hay una pareja que sabe sorprenderse y mantener la llama viva, esa es la formada por Adamari López y Toni Costa. Ellos no se relajan y cuando lo hacen se enciende la alarma y eso significa que toca ponerse las pilas. Con motivo del cumpleaños del bailarín español, la conductora ha preparado un fin de semana de ensueño para su pareja que lo está pasando como un niño chico. Para empezar, su mujer le raptó para llevarle en coche a un lugar sorpresa que resultó ser una playa paradisíaca. No contenta con eso, Ada le preparó una cena espectacular con amigos, uno de ellos también cumpliendo años, en un lugar donde hasta le tocaron el violín al cumpleañero. Canciones, comida exquisita y una tartita de chocolate que nos hizo la boca agua nada más verla son tan solo algunos de los momentazos que está viviendo Toni en sus recién estrenados 37 años. Image zoom Adamari y Toni IG/Adamari López Image zoom Adamari y Toni Image zoom Adamari y Toni IG/Adamari López SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hasta ahora las iniciativas de Toni para sorprender a Adamari habían superado todas las expectativas así que la chaparrita lo tenía un poco difícil para llegar a su nivel. Viendo cómo está yendo el fin de semana, la puertorriqueña ha aprobado y con muy buen anota. Además de saborear todos estos exquisitos manjares en compañía de muy buenos amigos, el coreógrafo ha podido disfrutar del deporte que más le gusta practicar, el golf. También ha habido tiempo para la playa donde la pequeña Alaïa y sus amiguitas han disfrutado de un rico baño y de la visita de una nueva y simpática compañía, la de una tortuga preciosa. Image zoom Cumpleaños de Toni Costa Un fin de semana de película que seguro Toni recordará por siempre por las risas, la diversión y el gran amor que su mujer ha puesto en cada detalle. Un cumpleaños que ya lleva tres días de celebración y que ha dejado un muy buen sabor de boca en el protagonista. ¡Felicidades nuevamente!

Close Share options

Close View image ¡Adamari López deja sin palabras a Toni Costa con nuevas sorpresas para su cumpleaños!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.