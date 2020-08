Toni Costa defiende el cambio físico de Adamari López El bailarín español no dudó en salir en defensa de su pareja tras leer un comentario en sus redes sociales acerca del físico de la presentadora. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Adamari López no ha revelado aún cuántas libras ha perdido desde que a principios de año asumiera el reto de bajar de peso con el propósito de mejorar su calidad de vida, pero el cambio físico que ha experimentado en los últimos meses salta a la vista. Así lo corrobora el reciente posado veraniego que protagonizó la copresentadora del programa Un nuevo día la semana pasada durante sus vacaciones en la playa, así como el look que lució este lunes durante el matutino de la cadena Telemundo y que recibió todo tipo de piropos y mensajes positivos a través de las redes sociales. Desde ‘está más delgada’ a ‘se ve espectacular’, los comentarios acerca de la cada vez más estilizada figura de Adamari no cesan desde hace meses en el ciberespacio. Las muestras de apoyo de sus seguidores, quienes continúan animándola para que siga esforzándose y así pueda llegar a la meta, tampoco se han hecho esperar. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero así como ha recibido un aluvión de comentarios positivos, la presentadora también ha tenido que leer una que otra crítica negativa de aquellos que siguen sin ver el cambio. No solo Adamari, también Toni Costa, su pareja, quien este martes no dudó en salir en defensa de la madre de su hija a través de su perfil de Instagram tras leer un comentario de una seguidora que aseguraba que la barriga de la conductora ‘está igualita’. Image zoom Toni Costa Siempre activo en las redes sociales listo para defender a los suyos, el bailarín español respondió de una manera contundente pero muy respetuosa a la susodicha. "Ya te digo yo a ti que no lo está, lo sabré yo bien que la veo cada día", dejó claro. ¡Así se habla Toni!

