Adamari López feliz de la vida en Turquía. ¡Mira las primeras imágenes de sus vacaciones aquí!

Adamari López decidió darse un merecido descanso y ajena a todo lo que pasa a su alrededor, la puertorriqueña decidió viajar a Turquía acompañada de buenos amigos. Mira cómo han sido sus primeros días de vacaciones ¡Descansa querida Ada!

Buenos amigos

Si algo caracteriza a la conductora del programa Hoy día (Telemundo), es su facilidad para salvaguardar amistades verdaderas. Aquí la vemos junto a sus publicistas Conchita y Jessica Oliva y su amigo, el fotógrafo Kike Flores. Juntos han emprendido tremenda aventura en Turquía.

Encuentros

Y claro que Adamari López es conocida en el mundo entero, por ello, no dudó en fotografiarse con su fanaticada en las calles de Turquía.

Mercado de las especias

Uno de los primeros puntos a visitar fue el mercado de las especias en donde la chaparrita bella no dudó en comprar uno que otro sazonador para casa. ¡Qué rico!

Maravillas

Ada también visitó la Basílica Cinterna, la Mesquita Hagia Sophia.

Siempre con ella

El que se encuentre de vacaciones no quiere decir que López no esté al pendiente de su hijita bella Alaïa, quien se quedó en Miami, por ello comparte fotos de su nena.

A la moda

Si alguien vacaciona con estilo esa es Adamari, si no lo creen, miren el atuendo que lució la esbelta conductora ¡Guapísima!

Turquía

A través de sus historias en las redes sociales, la también actriz comparte paso a paso su travesía. ¡Qué belleza!

