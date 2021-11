Adamari López de fiesta y junto a un apuesto acompañante: ¿será su nuevo novio? La conductora puertorriqueña salió a quemar la noche con sus amigas y estuvo muy bien acompañada, entre otros, de un misterioso caballero. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Era viernes y el cuerpo lo sabía, así que Adamari López se puso sus mejores galas y su mayor sonrisa para quemar la noche como Dios manda. ¡Y vaya si lo hizo! La chaparrita cantó, bailó y rio a carcajadas en una velada llena de música, rica comida, cócteles y muy buena compañía. Además de sus amigas y comadres de siempre, como Cynthia Torres, Adamari también fue captada junto a un apuesto acompañante que no se separó de ella. Aunque la puertorriqueña está disfrutando a tope de su soltería y muy enfocada en ella misma, su corazón podría estar de nuevo abierto al amor, sentimiento al que jamás ha renunciado. ¿Será este misterioso y apuesto hombre su nueva ilusión? Adamari López Adamari López | Credit: IG/Cynthia Torres La fiesta a la que acudieron y se dejaron ver de lo más animados tuvo lugar en el exclusivo club Mynt lounge en Miami Beach. Para la ocasión Adamari y sus amigas lucieron el mismo vestido, tal y como exigía el código de vestuario de este festejo por todo lo alto. Siempre bella, la feliz mamá de Alaïa lucía especialmente radiante. Después de una celebración en familia del Día de Acción de Gracias, se veía feliz y dispuesta a exprimir su fin de semana. Adamari López Adamari López | Credit: IG/Cynthia Torres Además, la co-presentadora de Hoy día se está preparando para sorprender a todos con su coreografía estrella en el show Así se baila, de Telemundo, en el que ejerce de jurado cada domingo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y no, no será un número de baile normal, sino uno muy especial y de lo más esperado. ¿La razón? Pues no es otra que Toni Costa, su pareja en la pista con quien lleva toda la semana ensayando duro para que quede perfecto. Adamari López Toni Costa Credit: IG Adamari López Adamari López Credit: IG Adamari López Esta puesta en escena seguro despertará hermosos recuerdos tanto en ellos como en el público, pues fue precisamente en la pista donde nació su amor hace más de una década. A pesar de su ruptura sentimental hace más de medio año, la expareja mantiene una excelente relación por el amor que se tuvieron y, sobre todo, por su princesa en común.

