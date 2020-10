Adamari López da su opinión sobre la guerra entre Paulina Rubio y Colate Durante uno de los segmentos de su programa y tras ver al español indignado por no poder ver a su hijo, la conductora no dudó en dar su punto de vista ante una situación tan dolorosa. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Como cada mañana, Adamari López y Chiqui Baby tienen que comentar la última hora de la farándula en Un nuevo día. En esta ocasión le tocaba el turno a Nicolás 'Colate' Vallejo Nájera y su exmujer Paulina Rubio. Una nueva polémica que se suma a la larga lista de pleitos de la que fuera pareja. Las imágenes de un Colate esperando por casi una hora a que le sacaran a su hijo en la casa de la cantante provocaron todo tipo de reacciones. Según contó el español en su programa Lenguilargos, había una cita acordada que no se cumplió y la noticia no tardó en llegar a los medios. Adamari, siempre defensora de la familia, no tuvo reparo en posicionarse en esta ocasión con Colate, si verdaderamente el desplante había sido tal cual él lo había contado. "Es una situación recurrente... Si acordaron que iba a ir ayer a cierta hora no se ve bien que Paulina no esté, o la persona que sea, para entregarle a su hijo", expresó sincera. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Vemos una vez más a Colate desesperado porque él también quiere compartir con su hijo, así como la mamá puede tener derecho a compartir con su hijo, el papá también", resaltó de forma clara y directa. Este nuevo capítulo de la mala relación de la expareja coincide con un mensaje muy pacificador y desde el corazón de Paulina dirigiéndose a su público y pidiendo disculpas por el famoso concierto en vivo que dio en sus redes y terminó siendo un desastre. Desde el nuevo programa de Verónica Bastos en el que él colabora, Colate dio su punto de vista y sentenció que usar a los niños para hacer daño es algo que jamás se debería hacer. Lo dijo comentando la noticia sobre la tensa situación entre Angelina Jolie y Brad Pitt, pero también iba por su propia realidad. "Es una cosa que pasa muy a menudo y a mí me lo vais a decir que hasta hoy mismo he tenido problemas con eso. Llevo 9 años acudiendo a la corte por el tema de la custodia de mi hijo", soltó en pleno directo. Un asunto muy triste y doloroso que, como bien dice Adamari, siempre afecta a los más inocentes de la historia, los niños.

