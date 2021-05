¡Feliz cumpleaños, querida Adamari! Comprometida con un nuevo estilo de vida y luciendo plena y espectacular, la actriz y presentadora puertorriqueña Adamari López cumple 50 años, una bendición que celebra agradecida con la vida por su salud y su familia. Por Carole Joseph Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Solo una vez en la vida se cumplen 50 años, pero la actriz y presentadora Adamari López ya lleva meses celebrándolo por anticipado. Con tanta práctica, llega más que preparada al día de hoy para dejarse querer y festejar por sus compañeros de Hoy día (Telemundo) y su familia. "Aunque sé celebrar en grande, la verdad es que no suelo planificar fiestas para mí", admite en exclusiva a People en Español López, nacida hace medio siglo en Humacao, Puerto Rico, una fuente de orgullo para sus desaparecidos padres Doña Vidalina Torres y Don Luis López. "Simplemente quiero disfrutar esta nueva vuelta al sol con mi hija y la gente que me quiere". Desde principios de abril, López fue festejada con un cake de cumpleaños por el equipo de People en Español y compañeras como Dayanara Torres, Carmen Villalobos y Ana Patricia Gámez durante la sesión de fotos para la portada de la edición de "Los más bellos" del 2021, que se realizó en las playas del sur de Florida. Adamari Lopez - Digital Cover - DO NOT REUSE Credit: People en Español Este fin de semana pasado, familiares y sus amigas más cercanas —como su compatriota Karla Monroig— la homenajearon con una fiesta de piyamas, tratamientos de spa y suculentas cenas que fueron de la mano con un nuevo estilo de vida que le ha permitido llegar a esta gran fecha en su mejor estado de salud en mucho tiempo. "Este es un momento en el que estoy más lista que nunca para seguir viviendo y amándome", comparte López. De este momento que marca un antes y después en su vida, de lo que espera de su gran día junto a su pareja, el bailarín español Toni Costa, y su hija Alaïa, de 6 años, López habla con People en Español. Ada, cumples 50 años. ¿Qué significa para ti este cumpleaños? Crecimiento, madurez y la celebración de tener otro año con salud. Estoy segura de que será una nueva etapa llena de mucha alegría y bendiciones. Llegas a los 50 más bella que nunca, con nueva figura, nueva imagen. Estás radiante. Sabemos que por Alaïa y tu salud decidiste unirte a la familia WW. El cambio ha sido evidente, pero además de eso, ¿qué es lo que estás haciendo para lucir espectacular? [Estoy] enfocándome en mí misma y en ser feliz todos los días. Tengo mi bienestar como prioridad y eso me ha enseñado a llevar un balance, asegurando que ingiero comidas saludables, estoy al pendiente de que las porciones de comida sean pequeñas y a tener como prioridad la actividad física. "[Estoy] enfocándome en mí misma y en ser feliz todos los días" Adamari López Explícanos cuál es exactamente tu rutina de ejercicios y si estás llevando alguna dieta en especial La verdad no es algo en particular que pueda enumerar o explicar. Se trata de realmente tener un estilo de vida que incluya precisamente realizar ejercicios a diario y cuidar mi alimentación. Cada día en mi vida suele ser diferente, por lo que llevar una rutina no es tan accesible, así que suele dividirse entre correr, hacer entrenamiento de pesas y meditación. Adamari Lopez - Digital Cover - DO NOT REUSE Credit: Foto: Jesús Cordero; Peinado: Marco Peña; Maquillaje: Claudia Betancur; Estilista: Reading Pantaleón; Asistente del estilista: Paloma Duluc; Manicurista: Diana Arango Higuita; Productora: Patricia Rivadeneira/Duck Box Productions ¿Durante todos estos años ha habido algo que cambiarías de tu vida?, ¿te arrepientes de algo y qué sería? [En] cada momento de la vida he tenido su oportunidad para disfrutar, crecer y hacerme más fuerte. He reevaluado mi vida y le he encontrado sentido a cada etapa y momento que he vivido. No soy una persona de arrepentirse o lamentarse, sino de enfocarme y encaminarme adonde quiero y sé que puedo llegar. Tú eres de las que sabe celebrar y en grande. ¿Qué es lo que tienes pensado hacer con tu familia en este cumpleaños? Pues aunque sé celebrar en grande, la verdad es que no suelo planificar fiestas para mí. Simplemente quiero disfrutar esta nueva vuelta al sol con mi hija y la gente que me quiere. ¿Cuál es el regalo que te gustaría recibir? O si ya has recibido algunos anticipados, ¿qué te han dado? ¡No tengo nada en especial que quiera pedir! Con un beso y un abrazo de Alaïa me conformo y lleno mucho. Adamari Lopez - Digital Cover - DO NOT REUSE Credit: People en Español Qué te falta por hacer Ada?, ¿hay algo que traigas en la mira en lo personal y en lo profesional? Definitivamente hay mucho que me queda por hacer. Son cincuenta años que estoy segura traerán mucha salud y mucho tiempo más para disfrutar lo personal y lo profesional. Ojalá y ¡quién sabe si la vida me quiera regalar la bendición de volver a ser madre! En fin, este es un momento en el que estoy más lista que nunca para seguir viviendo y amándome. "¡Ojalá... la vida me quiera regalar la bendición de volver a ser madre!" Adamari López Si te encuentras con la Adamari de diez años atrás, ¿qué consejo le darías ahora? Le aconsejaría disfrutar y vivir a plenitud lo que la vida le ha regalado. Me gustaría aconsejarle que siga aprendiendo, siendo buena persona y luchando por sus sueños. Mientras crea en ella y se proponga las cosas, lo va a lograr. Pero sobre todas las cosas, siempre cuidándose, respetándose y valorándose mucho. Sin duda Toni ha sido tu compañero de vida en estos últimos años, ¿por qué lo elegiste a él? ¡Imagínate! ¡Qué mejor razón que la de ser quien me regaló a mi más preciado tesoro, Alaïa! Alaïa, la luz de tu vida. De cada avance, cada logro a su lado, ¿qué es lo que tu hija te ha enseñado y cambiado en ti como mujer? Como bien dices es la luz de mi vida y me ha enseñado el significado verdadero del amor incondicional y ¡la felicidad plena! Gracias a su llegada he podido realizarme como madre, algo que tanto deseé y que me ha permitido aprender a disfrutar de las pequeñas cosas de la vida. ¡Junto a ella he disfrutado volver a ser una niña! Adamari Lopez promo home page - Digital Cover - DO NOT REUSE Credit: Foto: Jesús Cordero; Peinado: Marco Peña; Maquillaje: Claudia Betancur; Estilista: Reading Pantaleón; Asistente del estilista: Paloma Duluc; Manicurista: Diana Arango Higuita; Productora: Patricia Rivadeneira/Duck Box Productions De tu familia de Hoy día, sin duda, has hecho un vínculo muy especial con Chiquibaby. De hecho, tú fuiste una pieza fundamental para que ella quedara embarazada. ¿Qué nos puedes decir de ella como profesional y como persona?, ¿qué destacarías de ella? Es un ser humano espectacular de quien su nobleza resalta todo el tiempo. Es una profesional como yo a quien le encanta su trabajo. Stephanie todos los días demuestra ser una mujer preparada, cariñosa, sincera y muy buena compañera. Amo ver cómo día a día va disfrutando el privilegio de convertirse en madre, con los que revivo muchos de esos días que tanto disfruté y atesoro. Continúas a la cabeza del programa matutino, ¿tienes otros proyectos en el tintero? ¡Mi tintero nunca tendrá fin! Soy muy creativa y luchadora, pero es el momento de seguir enfocada en disfrutar esta etapa y esta faceta. Aunque ya estoy por cumplir diez años en ella, todos los días sigo aprendiendo y desarrollándome como profesional. Ser parte de la familia de Telemundo y Hoy día es una gran bendición que celebro en cada paso. ¿No piensas regresar a las telenovelas? ¡Trabajar en un proyecto dramático es algo que siempre me hará ilusión! Tu público es uno de los más fieles, ha estado contigo en las buenas y en las malas durante toda tu carrera. ¿Qué le dirías a toda esa gente que sigue tus pasos y los de tu bella familia? Que mi agradecimiento siempre les acompañará, pues es gracias a todo ese apoyo que he podido desarrollarme y crecer entre ellos. Siempre atesoraré y valoraré que no tan solo me quieran a mí como profesional, pero como persona, incluyendo a mi familia.

