Adamari López se sincera sobre sus planes de boda y da detalles sobre una posible segunda maternidad Aunque estamos ansiosos por verla vestida de novia y dando el 'Sí, acepto' a Toni Costa, la conductora sorprendió con sus declaraciones en una entrevista con Rashel Díaz. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Dicen que donde hay confianza da asco y no podría ser más cierto. Nuestra adorada Adamari López se sentó a charlar con Rashel Díaz en su rincón virtual Entre nos donde hablaron sin secretos y mantuvieron una conversación entre amigas llena de detalles jugosos y noticias frescas. La puertorriqueña es tan querida que todo lo que le pase es siempre noticia. Cada paso que da sola o en familia es un titular, pero sin duda el que más nos gustaría verle dar es el de su boda con Toni Costa y, por supuesto, un segundo embarazo, dos sueños a los que no renuncia a pesar de las circunstancias y tiempos que corren. Rashel le preguntó sobre ambas cosas y Adamari, sincera y cercana como siempre, contestó. Muy a nuestro pesar no habrá boda. Pero, ojo, no vayamos a ser mal pensados, simplemente con todo el tema de la pandemia y lo que esta ha traído, lo de contraer matrimonio está en un segundo plano. "No hemos vuelto hablar de qué haríamos o cómo lo haríamos pues porque no sabemos, le pusimos pausa y ninguno de los dos ha vuelto como ha retomar el tema", expresó la feliz mamá de Alaïa. Con boda o sin ella, son felices y no necesitan ningún papel firmado para decretar su amor. "Nosotros nos la seguimos gozando y divirtiéndonos, y si pudiésemos agrandar la familia pues también", aseguró. "Aquí lo que importa es que sigamos comprometidos con enamorarnos todos los días, con tener atención el uno con el otro todos los días, y eso va a hacer que la llama de la pasión y el deseo siga ahí", explicó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque la familia tiene una nueva integrantes con su perrita, Adamari reconoce que su ilusión sería poder tener otro bebé pero que tampoco va a forzar la situación, si llega, bien, si no es porque no ha de ser. "Papa Dios el que sabe en el momento perfecto y si conviene o no, en las manos de él, así llegó Alaïa", dice muy emocionada. "Si tiene que llegar llegará y si no, tengo la satisfacción, la dicha y la bendición de ser la mamá de Alaïa y de poder disfrutarla y verla crecer". Image zoom Adamari López y Alaïa Facebook/Adamari López Adamari confirmó que si llega de su vientre perfecto pero que también está abierta a la adopción. "Si llega de alguien que no pueda tener un bebé, que no quiera hacerle daño y entregárselo a alguien yo estoy en la mejor disposición de darle ese amor y hacerla mi hija o mi hijo", expresó. Así es ella y por eso la queremos tanto, por su humanidad, por su sencillez y por ser un ejemplo de madre, esposa y mujer. ¡Gracias por siempre abrir tu corazón al mil por mil!

