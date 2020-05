Adamari López muestra su melena llena de canas y cuenta cómo las combate desde casa Sin complejo alguno, la conductora puertorriqueña enseñó sus raíces producto de esta cuarentena y desveló su secreto para deshacerse de ellas. By Teresa Aranguez Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Definitivamente, este confinamiento en casa está haciendo sus estragos en algunos aspectos. El no poder salir, ir a la peluquería, hacernos las uñas y demás cuidados está teniendo sus consecuencias. Algo de lo que nadie se salva, ni siquiera las mujeres más bellas y famosas. Sencilla y amorosa como siempre, nuestra querida Adamari López compartió su particular 'momento canas'. Después de mucho tiempo sin ir a su estilista la conductora ha tenido que tomar una decisión para combatirlas desde su casa porque, tal y como dice, ya salieron más de la cuenta. "Yo no sabía que tenía tantas canas en mi cabello, me he visto tantas y tantas...", empieza en este video en Facebook. "A veces me quiero peinar en el show y me quiero recoger el cabello y así no se puede, ¡no por favor!", bromea mientras nos enseña las raíces. Así que, ¿qué hizo nuestra chaparrita querida? Pues llamar a su amigo y peluquero del alma, Fabián, para preguntarle qué tenía que hacer con el producto ya en la mano. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Adamari, muy bien aplicada, mostró los pasos a seguir en este original tutorial en sus redes bajo la atenta mirada de su pequeña Alaïa. "Yo no sé si va a quedar bien", dijo con cara de susto. La colaboradora de Un Nuevo Día dio todos los truquitos que le dijo su estilista para hacerlo bien y el resultado sea infalible. ¿Cómo quedó Adamari? Al final del video muestra el desenlace de este divertido capítulo. ¡Bella, como siempre!

