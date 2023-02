El 'coqueteo' de Adamari López con Tom Brady que ha levantado pasiones en la red: "Es mal ejemplo para su hija" La actriz y presentadora no se resistió a analizar de cerca el selfie que se tomó el campeón de la NFL ahora que está soltero ¡y los fans reaccionaron de inmediato! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La nueva vida de soltero de Tom Brady ha llegado de manera abrupta y cada día hay nuevas sorpresas. Una de ellas ha dejado boquiabiertos a los seguidores del ex de la modelo brasileña Gisele Bündchen quienes a principios de semana fueron sorprendidos con el primer selfie del campeón de la NFL posando en calzoncillos. El físico del nacido en San Mateo, CA., de 45 años, no ha dejado indiferente a casi nadie y entre sus admiradoras ahora se incluye a la chaparrita Adamari López quien dentro del programa Hoy día, (Telemundo) hizo una pausa para poder admirar los atributos del padre de tres muy de cerca. En un simpático video que surgió este martes en las redes del show se muestra el cómico momento en que Adamari se coloca frente a una enorme pantalla para revisar la instantánea. "Necesito ver cuántos dedos tiene la mano de Tom Brady", exclamó toda vestida de blanco y ante las risas de sus compañeros, incluyendo a su nuevo colega en el show, el colombiano Daniel Arenas. "Se ven bien esos calzones", afirmó Adamari pícara. Los fans no pararon de reír con el post, pero algunos enfurecieron por su actitud calificando el video como un "mal ejemplo para su hija" Alaïa, de 7 años. El famoso selfie en ropa interior de Tom Brady: tom brady selfie calzoncillos Credit: TW/Tom Brady Adamari López Telemundo 2023 Credit: Aaron Davidson/TELEMUNDO via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La verdad es que nadie puede criticar a la actriz y presentadora pues desde su publicación —este 6 de febrero— la instantánea superaba los 31 millones de likes en Twitter en menos de 48 horas. La foto surgió después de que este fin de semana el laureado deportista anunciara por segunda ocasión que se retira del fútbol americano.

