Adamari López, ¡más coqueta que nunca con este apuesto 'galán'! La conductora acaparó todas las miradas por su interacción con José Kuth, el famoso coach experto en salud mental y nutrición. Entre pregunta y pregunta, la puertorriqueña también transmitió un importante mensaje para todos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari López habla con los ojos. Un rasgo que le ha vuelto a delatar. En plena entrevista en su programa Hoy día, la puertorriqueña protagonizó un momento que ha sido de lo más comentado en las redes sociales por la gracia y picardía que desprende. Sucedía durante una de las entrevistas que le correspondía hacer en el show mañanero de Telemundo. Su mirada, sus caritas y, sobre todo, su sonrisa cada vez que el famoso invitado hablaba, dieron lugar a unos divertidos comentarios. Pero también cabe destacar el valiente mensaje que Adamari compartió. Adamari López Adamari López | Credit: Instagram En esta ocasión, el interlocutor en cuestión era José Kuthy, el último expulsado del reality Exatlón Estados Unidos 2022. "Eres una mujer admirable, la vida te ha puesto pruebas y has sabido, no solo salir sino que has crecido y has logrado romperlas", le expresó el también deportista a Adamari quien, agradecida, se sintió encantada y muy halagada ante sus palabras. "Eres una gran influencer para los latinos", prosiguió José. Las posturas, las miradas y la sonrisa de Ada se convirtieron en tema de conversación en esta publicación de Telemundo realities. Son tantas las ganas de encontrarle novio que muchos aseguraron que se veía encantada con este galán. "Adamari y su expresión física indica que le gusta este tipo. Misma nena de 21 años", "Ella toda coqueta", comentaron algunos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero por encima de estas percepciones tan cómicas de los seguidores, cabe resaltar el mensaje que Adamari dio a todos al ser preguntada por José sobre el consejo que daría a la gente que la escuchaba. "Que el miedo no les paralice, sino que, por el contrario, sea una herramienta". Adamari ha demostrado que combatir el miedo tiene resultados excelentes. Y para prueba, su alegría, sus reels, sus bailes y su apuesta constante por la vida, a pesar de las experiencias duras. Lejos de verlas como tragedias, las mira como lecciones de las que aprender y poder crecer.

