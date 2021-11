¡Adamari López deslumbra en ASB y Toni Costa brilla en NBL, mientras Evelyn Beltrán aplaude al bailarín! Mientras la mamá de Alaïa sonreía frente a la pantalla, la escultura modelo mexicana se abrió en las redes, dejando ver que sigue el #hashtag de Toni Costa, compartiendo fotos en Miami y expresándose de forma muy romántica. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Toni Costa se mostraba radiante y nervioso durante los ensayos previos al programa de Nuestra Belleza Latina, el mismo día que su presunta novia, Evelyn Beltrán, abría sus redes dejando que el mundo se asomara a su vida de nuevo y compartía románticos mensajes desde sus historias. La mexicana también dejó ver que seguía el hashtag de #ToniCosta, ¿será que la ex de Timbo Domínguez ya no quiere esconder su amor? Además, colgó un comentario bajo la foto en la que el bailarín español recordaba a sus seguidores acerca de su presentación de la tarde del domingo: "Familia, pendientes esta noche a las 8pm/7c porque estaré bailando con Sirey Morán, la espectacular concursante hondureña" La modelo añadió unos emojis de aplausos bajo la foto del papá de Alaïa. Toni Costa Credit: IG Toni Costa Toni Costa Evelyn Beltrán aplausos Credit: IG Toni Costa SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mientras, la admirada conductora Adamari López, expareja de Toni Costa aparecía tras compartir una vez más en sus historias su misa dominical con una gran sonrisa en Así se baila. "¡Hola, mi gente linda! Estamos preparándonos para esta novena gala de Así se Baila, no se lo pierdan!" Adamari López Credit: IG Adamari López "Añadiendo toques finales para la gala de hoy, miren qué chévere", dijo mostrando los retoques del maquillador, quien le añadió dos brillos blancos junto a los lacrimales, sobre un atractivo vestido de lunares que dejaba sus hombros al aire. Adamari López Credit: IG Adamari López ¿Quién ganará en la audiencia del domingo por la tarde? ¿Toni Costa en Nuestra Belleza Latina? ¿O Adamari López en Así se baila? Un domingo movidito en la antigua familia Costa-López. Lo que está claro es que los papás de Alaïa son favoritos del público latino en los Estados Unidos.

