Adamari López confronta a Andrea Meza en Hoy día: "No está bien" El tema de Bad Bunny y su gesto de tirar el teléfono de una fan provocó una diferencia de opiniones entre ambas conductoras en la mesa de debate del show. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Una cosa es lo que pasa detrás de las cámaras y otra delante de ellas. Si bien Andrea Meza y Adamari López se quieren y respetan, cuando están en la mesa de debate, son conscientes de que toca ser sinceras y dar su opinión, independientemente del cariño que las una. Las conductoras del show de Telemundo volvieron a chocar al abordar un tema de actualidad que tiene a muchos indignados. ¿Está bien que Bad Bunny tirara el teléfono de una fan? Mientras una de ellas podía entender la hartura del artista por ser perseguido y agobiado, la otra se mostraba mucho más dura con el gesto del cantante puertorriqueño. Adamari López Andrea Meza; Adamari López | Credit: Instagram Andrea Meza; Instagram Adamari López "Recordarnos también que es una persona y llegar a invadir así su privacidad no está bien ni es normal, como dijo él en su Twitter, si tú vienes y me hablas, con gusto te voy a recibir, pero si vienes a ponerme un teléfono en la cara, ¿cómo esperas que yo te respete si tú no me estás respetando?", dijo la Miss Universo, quien por otro lado, reconoció que lo de tirar el teléfono fue un poquito excesivo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Unas palabras con las que Adamari no estuvo nada de acuerdo y así lo hizo saber. "El respeto no se pide irrespetando a otra persona, para que ella entienda, tienes que respetarla también, y no está bien que le lance el teléfono. Si no quiere que la gente vaya y lo salude, que se quede en su casa, que haga la fiesta en su casa y nadie le va a molestar. Para qué quiere ser uno famoso cuando la gente te va a pedir un autógrafo y entonces no los vas a querer", dijo la puertorriqueña con gesto serio. Meza la contestó. "Él quiere ser artista, cantante, no famoso, pero bueno...". Aunque no comparten los mismos argumentos, el asunto quedó en la mesa y continuaron con el show con profesionalidad. Hoy Día se transmite a las 7 a. m., hora del Este, por Telemundo.

