¡Adamari López por fin cuenta cuál es su nuevo proyecto! "Estaba esperando que llegara este día" ¡Por fin! La puertorriqueña comparte ilusionada cuál es su próxima aventura profesional. "¡Es hoy, es hoy! Ha llegado un día muy lindo y muy importante para mí". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando se cumplen 5 meses de su salida de Hoy día, Adamari López por fin ha confirmado cuál es su próximo proyecto. Mientras las apuestas la situaban en Despierta América y una posible colaboración con Univision, algo que sigue sin descartarse, la conductora ha sorprendido con una aventura profesional que nada tiene que ver con la pequeña pantalla. La puertorriqueña empleaba sus redes para dar a conocer el trabajo ya listo para llegar a los hogares y corazones de la gente. Adamari López Adamari López cuenta cuál es su nuevo proyecto | Credit: Mezcalent "¡Mi gente linda, es hoy, es hoy! Estaba esperando que llegara este día para contarles... Ha llegado un día muy lindo y muy importante para mí", expresó entusiasmada en sus perfiles. ¿Cuál es la nueva ilusión que tiene a la artista con una gran sonrisa? La también actriz estrena un emprendimiento muy personal y con mucho significado para ella. "Es una colección que tiene un pedacito de mi esencia y mi corazón", explicó mostrando el empaque de su propuesta llamada AxA. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y es que, Adamari ha lanzado una línea de joyería que incluye un cadena con dos corazones que, en su caso, representan el suyo y el de su hija Alaïa. La colección también cuenta con una delicada tobillera y una pulsera con una triple banda donde los corazones so los grandes protagonistas. Un producto que ya está disponible para todos en su sitio web www.adamarilopez.net, que, con motivo de la festividad del Labor Day, arranca con un 40% de descuento. "Como empresaria he sacado una línea de joyería que sé que a ustedes le va a encantar, a mí me encantan las cosas lindas, las cosas delicadas", contaba entusiasmada en un en vivo para tus seguidores. Un emprendimiento que lleva su huella más personal y su corazón.

