Adamari López confirma que la pequeña Alaïa también se contagió de coronavirus A través de sus redes, la conductora dejó saber que la reina de la casa había contraído el virus y también cómo lo había superado. "Ella fue la primera que presentó síntomas". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Después de unos días de preocupación e incertidumbre, ya se puede decir que Adamari López está en casa y sintiéndose mucho mejor tras contraer el coronavirus. La conductora pasó por el hospital para hacerse un tratamiento que fortaleciera su cuerpo y evitar que el virus fuera a mayores. Mucho más estable y con los síntomas más controlados, la conductora también compartió con sus fans cómo cree que la COVID-19 llegó a su cuerpo. "Alaïa está bien, entiendo yo que fue quien me pegó la COVID-19 a mí, creemos que ella lo puede haber agarrado en algunas de las actividades o escolares o extracurriculares porque ella fue la primera que presentó síntomas", explicó en este video de Facebook. Adamari López Adamari López en Facebook | Credit: Facebook/Adamari López Afortunadamente, Alaïa está ya recuperada y libre de coronavirus. "El día que se sintió mal al día siguiente le hicimos la prueba salió positiva, al día siguiente le hicimos otra prueba salió positiva y ya las otras que le hicimos después todas ellas salieron negativas y entonces yo salí positiva", aclaró la conductora. La chiquitina está en plena forma y de regreso a sus actividades cotidianas tal y como su papi, Toni Costa, ha compartido en sus redes. Adamari López Adamari López y su hija Alaïa | Credit: Mezcalent Ahora es Adamari quien espera, más pronto que tarde, dar negativo a la prueba para poder reincorporarse a su puesto de trabajo y retomar su vida habitual. ¡Un fuerte abrazo para ti!

