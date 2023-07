Las confesiones de Adamari López con su comadre Chiquibaby en su show de radio ¿Apps de ligue? ¿Qué cualidades busca en una pareja? Adamari López estuvo esta semana como invitada en el show de radio de su comadre Chiquibaby e hizo una que otra confesión. Mira, mira... Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari López Chiquibaby; Adamari López | Credit: Instagram Chiquibaby (x2) Adamari López y Chiquibaby conformaron durante varios años una de las duplas más queridas de las mañanas de la televisión hispana como conductoras de Hoy Día (Telemundo). Ambas dejaron de trabajar juntas a finales del año pasado tras ser despedidas del programa –primero Chiquibaby (noviembre) y después Adamari (abril)–, lo que generó gran tristeza entre los televidentes. Si bien concluyeron su relación laboral, las presentadoras han seguido muy unidas en el terreno personal ya que, además de ser muy amigas, son comadres puesto que Adamari es madrina de la hija de Chiquibaby. La conductora puertorriqueña y la presentadora mexicana volvieron a compartir micrófonos esta semana, ahora en el show de radio de Chiquibaby, donde Adamari estuvo como invitada. "Hoy tenemos una edición especial y estoy supercontenta porque finalmente la convencí, mi comadre Adamari López en el programa", dijo Chiquibaby nada más iniciar el show. Chiquibaby Chiquibaby | Credit: Instagram Chiquibaby "No me convenciste, yo estaba loca por venir", intervino Adamari. "Bueno, lo que pasa es que la verdad estabas muy ocupada, por eso no habías podido venir, pero ya estás aquí. ¿Cómo estás comadrita?", volvió a tomar la palabra Chiquibaby. "Muy bien, feliz de compartir contigo, con tu audiencia, feliz de estar juntas, de hacer más cositas como nos gusta a nosotras", expresó la actriz de exitosas telenovelas como Amigas y rivales y Bajo las riendas del amor. Durante algo más de una hora, las comadres estuvieron hablando de lo más relajadas sobre los temas de actualidad del momento. Y entre plática y plática Adamari hizo una que otra confesión… Adamari López Adamari López | Credit: Instagram Chiquibaby ¿Anda de novia? La presentadora aclaró una vez más ante las dudas de los oyentes que "el muchacho que sale conmigo en los videos es Carlos Pérez, Carlitos, él está buscando un NOVIO, no está buscando una NOVIA. Entonces no soy de lo que le gusta a él. Nos van a seguir viendo juntos, nos van a seguir viendo expresándonos nuestro amor, pero pues nada más". Aplicaciones de ligue "No tengo la necesidad [de usar aplicaciones para conseguir pareja], no tengo prisa. De momento me gusta mi vida independiente, tengo las manos llenas con un montón de cosas y presentarle a mi hija a alguien me hace pensar en… No quisiera, como que no me encantaría", se sinceró. Adamari López Adamari López | Credit: Instagram Chiquibaby "Estoy tranquila, estoy feliz conmigo misma y, te digo, me da mucho miedo presentarle como a alguien a Alaïa, o salir con alguien y que después como que no funcione", agregó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su hombre ideal La conductora reveló las tres cualidades que busca en una pareja. "Fiel, maduro y con plata. No quiero decir necesariamente que me mantengan, que tenga su plata pero que yo no tenga que mantener tampoco". Quiere bajar más de peso Adamari confesó también que le gustaría "bajar como 10 libras más". Para escuchar estas y otras confesiones más descarga la app gratuita del show.

