Estas son las primeras imágenes que Adamari López compartió tras su salida del hospital

Después de permanecer más de tres semanas en el hospital, Adamari López fue dada de alta y ahora está recuperándose en casa. Desde ahí, la conductora de Un nuevo día (Telemundo), no dejó pasar la oportunidad de aparecer en las redes sociales.

A pesar de no mostrar su rostro, López habló con todos sus seguidores y agradeció a todos ellos por su apoyo y por lo regalos que le enviaron a casa. “Siguen enviando hermosos detalles”, dijo con voz ronca la puertorriqueña, mientras mostraba la ropa que sus fanas le habían hecho llegar. “Agradezco mucho regalos para Alaïa de Halloween”.

El que ella no apareciera en la toma, no quiso decir que su hija no fuera el centro de atención, pues en los videos compartidos en insta stories, la pequeñas señalaba los trajes que eran para ella. “Camisas, trajes de baño”, narraba Adamari. “Todo está muy lindo”.

Fue el lunes que la noticia sobre el estado de salud de Ada se dio a conocer en Un nuevo… “Aquí estoy en mi casa, ya más recuperada y esperando a estar del todo bien para regresar y estar más cerquita de ustedes que son mi familia y nuestra gente tan linda que siempre nos manda buenas energías y buenas oraciones”, dijo la presentadora.

“Estuve bien delicada, no pensé que una influenza se podía complicar tanto, hay muchas cosas que no recuerdo de este proceso que viví en estas últimas semanas, pero estoy bien en camino a recuperarme, a estar mejor, a estar más fuerte, a fortalecer mi sistema inmunológico, a fortalecer mi cuerpo y voy a regresar a la normalidad”, informó Adamari.