Adamari López comparte un video que demuestra cómo le ha cambiado la soltería (¡para bien!) Parece otra. Desde que estrena estado civil 'soltera', la conductora ha dado un giro radical que se aprecia no solo en su físico, sino también en lo personal. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es la misma persona, pero tiene un brillo diferente. Adamari López es el claro ejemplo de alguien a quien la soltería le ha sentado muy, pero que muy bien. Y no solo en la apariencia, sino en algo mucho más importante: en su interior. Si se compara a la Adamari de ahora con la de hace casi un año, la diferencia es abismal. Así lo demuestra un video publicado por la conductora en sus redes sociales. En él recoge algunos de los tiktoks y momentos más divertidos de los últimos meses que muestran a una mujer feliz, con brillo y muy ilusionada. Es como si hubiera vuelto a ser niña otra vez sacando ese lado tan infantil y divertido que siempre tuvo pero que ha renacido con más fuerza que nunca. Desde su separación con Toni Costa, Adamari vive entregada a sí misma, a quererse, cuidarse y reírse a carcajadas. Por cambiar ha cambiado hasta su forma de vestir, ahora mucho más juvenil, alegre y atrevida. La bajada de peso ha tenido mucho que ver en esta transformación, pero no es lo más importante. Hay algo más significativo en esta metamorfosis y tiene que ver con su seguridad. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Emana fuerza, personalidad, sensualidad y ganas de todo. Está feliz y su cuerpo lo sabe y eso se percibe en cada sonrisa que esboza. La puertorriqueña se atreve con todo, ¡hasta a hacer clases de taekwondo! Adamari López Adamari López en clase de Taekwondo | Credit: Facebook/Adamari López Nada es un obstáculo para ella. Baila, canta, ejercita a tope, imita a Jennifer Lopez y se corona como la reina del Tik tok donde ya supera el millón y medio de fans. Un ejemplo claro de que los cambios siempre son buenos, a veces mucho más de lo imaginado.



