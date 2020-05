El último truco de Adamari López para bajar de peso es infalible ¡y el cambio es un hecho! La puertorriqueña está decidida a moldear su figura y los cambios con esta nueva incorporación a su vida saltan a la vista. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Se lo ha propuesto seriamente y Adamari López está dispuesta a conseguirlo. En enero decidió dar un cambio radical a su vida por su propio bien, el de su salud y su calidad de vida. Y en ello está, como una campeona. Además de seguir su dieta de puntos de WW, de la que es embajadora, también ha ido acoplando hábitos saludables a su rutina diaria que antes no tenía. Por ejemplo, hacer ejercicio y asistir a las clases de baile de su amado Toni Costa. Los resultados ya empiezan a hacerse notar tanto en lo físico como en lo emocional. Adamari está y se siente mejor que nunca. Así que toca dar un paso más. A sus hábitos anteriormente mencionados, ha añadido algo más intenso y con un efecto impactante en su figura: los entrenamientos a todo dar. Gracias a su preparador físico Yasmani, la co-conductora de Un Nuevo Día ha comenzado un nuevo reto para bajar de peso que le está haciendo sudar la gota gorda. "Este 2020 tomé la decisión de tener un estilo de vida más saludable y estoy enfocada en lograrlo. Ustedes han sido mis aliados y me han apoyado para lograrlo, así que queriendo esforzarme aún más, te invito a que entrenemos juntos por 4 semanas", ha escrito en su perfil de Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Instagram/Un nuevo día La rutina de ejercicios es dura pero infalible y los resultados ya saltan a la vista. Aunque le está costando, Adamari no se rinde y así lo ha compartido con sus seguidores con el fin de que se unan a ella y a su chico para lograr sus objetivos. Él quiere ganar masa muscular, ella bajar unas libritas. Las imágenes de ambos dándolo todo son impactantes y en un mes los resultados serán aún más llamativos. Una buenísima propuesta que demuestra la fuerza de voluntad y las ganas de Adamari de hacer ese cambio positivo y demostrar que sí se puede. ¡Mucho ánimo parejita!

