Adamari López comparte la que ha sido una de sus pérdidas más dolorosas: "Besos hasta el cielo" La sonrisa y alegría de la presentadora han tenido un parón esta semana al hablar de la muerte de su gran cómplice. "Te siento cerca". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Suele ser la alegría de todas las fiestas, pero Adamari López, como todos, también tiene sus momentos de bajón y nostalgia. No todo en su vida es perfecto y no tiene reparo en mostrar situaciones duras de su vida. En estos días, la conductora compartió la que fuera una de sus pérdidas personales más dolorosas hasta el día de hoy. A través de un mensaje conmovedor acompañado de una imagen entrañable, revivió un triste momento que sigue doliendo a pesar del tiempo transcurrido. Adamari López Adamari López y su padre, Luis López | Credit: IG/Adamari López "Besos hasta el cielo, mi papi lindo. Te extraño muchísimo, te pienso y siento cerca. Hoy, aunque no estás físicamente, celebro tus 92 años y hago recuento en mi mente de todos los momentos que pasé contigo. ¡Te amo!", le dedicó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Unas palabras cargadas de amor que se remontan a un momento especialmente fuerte para la puertorriqueña. En 2015, su papi, el gran Luis López fallecía sin poder conocer a su nieta Alaïa, quien entonces venía en camino. Adamari López, Luis López, Vidalina Torres Adamari López junto a sus padres Luis López y Vidalina Torres. Adamari no dudó en viajar de Miami a su país, a pesar de su avanzado embarazo, para decir adiós al que fuera el hombre más importante de su vida. Se marchaba tres años después que su mujer, Vidalina Torres, madre de Ada, quien partió en 2012. Han pasado 6 años de ese viaje al cielo del patriarca, pero cada año, en cada cumpleaños, su hija le honra con el más bello recuerdo y palabras de orgullo. Igual que a su mamá. ¡Felicidades hasta allá arriba, Don Luis!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Adamari López comparte la que ha sido una de sus pérdidas más dolorosas: "Besos hasta el cielo"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.