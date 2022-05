"Tuve la mejor mamá del mundo": Adamari López no olvida a su madre ahora que cría a su hija Si un ejemplo sigue Adamari López para hacerlo bien en la crianza de Alaïa es el de su madre Vidalina Torres. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari López y su mamá Vidalina Torres Credit: Mezcalent Si un ejemplo sigue Adamari López para hacerlo bien en la crianza de Alaïa es el de su madre Vidalina Torres, quien aunque no se encuentre ya con ella, siempre la acompaña. Por eso este martes, el Día de las Madres en México, la presentadora no pudo más que dedicarle un emotivo mensaje. Fue en sus redes sociales que López compartió tiernas imágenes junto a su mamá y a su hija, y le escribió unas conmovedoras palabras. "Ser mamá era algo que deseé por muchos años, una bendición de la hoy disfruto ❤️", dijo. "Yo tuve la mejor mamá del mundo, cariñosa, dulce, risueña, cómplice…. Espero igualarla en mi crianza con @alaia", añadió. Los seguidores de la presentadora le dejaron decenas de mensajes conmovedores a su publicación. "Qué hermosa tu mami 💛🙏🏼"; "de ella sacaste esa hermosura y los valores bendiciones en tu día"; "hermosa foto❤como se extrañan las madres cuando se van al cielo"; "bellas!! Tienes un Ángel que te cuida desde el cielo 😍😍😍❤️❤️❤️"; "qué bellas Adamari eres idéntica a tu mamita ❤️", le dijeron. Adamari Lopez Image con su hija Alaïa Costa Credit: IG/Adamari López SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN La señora Torres falleció en 2012 luego de una larga batalla contra el cáncer. "Me dolía increíblemente verla acostada, que no se pudiera mover, que cada vez que iba a mover una pierna fuera un grito de dolor", dijo la actriz cuando supo la enfermedad que padecía su madre. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN No obstante, no hay día en que la boricua no recuerde a su mamá, quien le dio el mejor ejemplo para la crianza de su pequeña de 6 años, su mayor amor. "Mi mayor bendición es ser mamá 💕🙏🏻

Gracias @alaia por llenar mis días de felicidad y por escogerme como tú mami", dijo el pasado Día de las Madres.

