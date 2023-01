Adamari López confiesa cuál es su petición amorosa en su mapa de sueños del 2023 La conductora mostró su diseño para este nuevo año en el que no faltó el amor. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari López lo tiene claro, su 2023 va a ser uno muy especial. Desde su perfil de Facebook, la conductora compartió con sus seguidores el mapa de sueños que había hecho para afrontar el nuevo año. En él se incluye de todo un poco, desde sus deseos en términos de salud y bienestar, hasta sus peticiones en lo que al amor se refiere. ¿Cómo debería ser ese hombre que se gane su corazón? Ada lo explicó. Adamari López La petición de Adamari López para el amor en este 2023 | Credit: Facebook/Adamari López "En el lado derecho puse nuevos horizontes o nuevos comienzos, por ejemplo, en el amor, que me traiga risas, que sea un encuentro genuino entre dos personas", explicó con mucha sinceridad. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Ser honesta y vulnerable es la manera en que soy", se presentó Adamari a sí misma ante aquello que pueda llegar a su vida. En lo profesional también tiene muchas ilusiones. "Me encantaría que volviera a nacer el programa de baile, o bailar, seguir haciendo cosas de mi carrera, como actriz y conductora, el programa Hoy día con mis compañeras... Y también puse viajes, porque me gusta mucho viajar y crear memorias con amigos, familia y con mi hija", añadió. Muchos sueños que ya está empezando a visualizar y en los que está enfocada. "Les cuento que estén pendientes porque vienen cosas nuevas dentro del programa y voy a estar unos días en México... Ya ustedes verán qué iré a hacer y por cuánto tiempo", concluyó feliz de lo que viene.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Adamari López confiesa cuál es su petición amorosa en su mapa de sueños del 2023

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.