Adamari López comparte cómo se puede superar el dolor: "Escoge sabiamente qué quieres ser". La conductora luce impresionante, pero también se siente mejor que nunca. Su bienestar va de dentro afuera y así lo ha querido compartir en esta publicación tan especial. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Está radiante, eso se nota. Y no solo porque haya bajado notablemente de peso o haya cambiado el estilo de su ropa, hay algo más por lo que Adamari López se ve impresionante y tiene que ver con su bienestar interior. Mente sana en cuerpo sano, dice la famosa frase. Así mismo pasa con la conductora. Estar en paz, feliz y contenta con su vida la ha llevado a saber qué quiere y qué no. El resultado es un renacimiento en lo físico y personal, un cambio que tiene a todos gratamente sorprendidos. Poco dada a entrar en detalles de su situación, esta vez lo hizo a través de una publicación en sus redes sociales. En ella cuenta la historia del águila y el cuervo, y de cómo la primera logra salir victoriosa a pesar de la fortaleza del segundo. "El único pájaro que se atreve a picotear el águila es el cuervo: se sienta sobre su espalda y le muerde el cuello. Sin embargo, el águila no responde ni lucha contra el cuervo, no gasta ni su tiempo ni su energía en su atacante, simplemente abre sus alas y comienza a elevarse cada vez más alto en los cielos, cuanto más alto es el vuelo, más difícil es para el cuervo respirar y luego se cae por falta de oxígeno. Aprende del águila, enfócate y sigue subiendo, no todos podrán resistir tu altura", dice el emocionante video que compartió en sus historias de Instagram. Adamari López Adamari López | Credit: IG/Adamari López Una historia que de alguna manera le aplica a ella y con la que quiso expresar cómo se puede lidiar con lo negativo, a pesar de lo difícil y truculento que sea el camino. Los cambios en su vida han sido para bien y eso se refleja en cada una de sus apariciones. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Una vez acabado este video de TikTok, perteneciente a la cuenta de Sí hay de otra, Adamari compartió sus propias palabras con sus seguidores. "Escoge sabiamente qué quieres ser. Eso que escojas definirá tu vida. Yo soy águila", apuntó con sinceridad. Adamari López Adamari López Si bien siempre prudente, no hizo referencia a nada ni nadie en concreto, no hay que pensar mucho para saber que ser el centro de todas las miradas y, en ocasiones críticas, podría tener algo que ver con esta reflexión. Adamari está enfocada en su trabajo como mamá y profesional de la televisión, pero, sobre todo, está centrada en sentirse bien para poder desarrollar el resto de las cosas que tiene ante sí. Su bienestar es un hecho, atrás quedan los miedos e inseguridades para dar paso a la mujer en cuya piel se nota que se siente más a gusto que nunca.

