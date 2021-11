El nostálgico mensaje de Adamari López: "Me hacen falta tus abrazos" En medio de sus ensayos con Toni Costa esta semana para su puesta en escena en Así se baila, la conductora tuvo estas palabras llenas de amor ante los recuerdos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El último año ha sido decisivo para Adamari López. Hoy se puede decir que por fin está donde quiere estar. Su transformación física, producto de un cambio de hábitos y también en su interior, la han hecho florecer al máximo. Hoy en día atraviesa un momento feliz, lo suyo le ha costado. Pero eso no significa que la nostalgia no le invada y recuerde situaciones que en su día la llenaron de dicha y que hoy echa profundamente de menos. En medio de una semana en la que está metida de lleno en sus ensayos con su expareja, Toni Costa, Adamari compartió una publicación llena de amor. De esas que te hacen viajar al pasado y recordar situaciones únicas. "Me hacen falta tus abrazos, tus consejos y tu sonrisa", escribió la mamá de Alaïa junto a esta imagen que robó el corazón de sus seguidores. Adamari López Mamá de Adamari López | Credit: IG/Adamari López Como hace cada año desde su partida y con motivo de su cumpleaños, la jurado de Así se baila le dedicó estas hermosas palabras a su cómplice y madre querida, Vidalina Torres. "Besos hasta el cielo mi mami linda". A estas sentidas palabras le acompaña la foto que reina en su casa en honor a la mujer que tantos buenos valores le enseñó. Adamari López Credit: Instagram Adamari López Su mamá fallecía en 2012 fruto de una larga batalla contra el cáncer, enfermedad que su hija hizo frente hace 17 años. Hoy estaría orgullosa de verla cómo está, seguro que lo hace desde el cielo con ese orgullo de madre y dulzura que siempre la caracterizó. Le encantará ver a su chaparrita convertida en una madre diez, una profesional querida y de gran éxito, y una mujer capaz de hacerse a sí misma de una forma admirable. Toni Costa Toni Costa y Adamari López ensayando su número de baile | Credit: Instagram Toni Costa SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su separación del bailarín español, con quien prepara un número sorpresa este domingo en su programa, fue un inesperado golpe para todos, principalmente ella, pero ambos han sabido demostrar que el amor no muere, se transforma y que, por encima de todo, está el respeto por lo vivido y su razón de ser: Alaïa. Este domingo nadie se quiere perder esa coreografía que un día abrió su capítulo de amor y que hoy se cierra, no se sabe si para siempre.

