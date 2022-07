Adamari López comparte un mensaje en sus redes que algunos aseguran sigue siendo de despecho La relación entre Adamari López y Toni Costa todavía sigue dando mucho que hablar, y es que muchos aseguran que la conductora sigue teniendo sentimientos hacia el español. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A pesar de que la pareja terminó el año pasado y cada uno ha continuado con su vida y sus carreras por separado, muchos son los que aseguran que Adamari López podría seguir sintiendo despecho hacia Toni Costa tras haber comenzado su relación con Evelyn Beltrán. Mensajes como los que comparte en su cuenta de Instagram serían una prueba de ello. Mientras que el bailarín sigue concursando en La casa de los famosos (Telemundo) de una manera muy exitosa, la conductora de hoy Día, se encuentra en un viaje por Europa junto a su hija Alaïa. Adamari López Adamari López | Credit: Mezcalent Este hecho no impide que la puertorriqueña siga conectada con sus fans a través de sus redes sociales, compartiendo fotos de los lugares que visitan y divertidos videos cargados de humor. En uno de sus últimos reels, Adamari aparece sentada imitando un audio viral en Instagram con una poderosa frase: "Baby, yo no sufro. Mientras un avión despega, otro va pidiendo pista. ¡Ubícate!". Como era de esperar, fueron cientos de personas las que reaccionaron al mensaje: "Esos videos solo muestran que está picada. Supéralo. Ya tú no querías nada con Toni. Déjalo vivir y vive tú sin estar con esas puntas que te dejan mal parada", "Esta no va a pasar nunca ese despecho", "Esta mujer tiene que ubicarse, ella misma está descontrolada, no está feliz, muchas indirectas", "Qué ordinaria te ponen los celos", "Me da pena, quiere hacer creer que está feliz", "Deja de hacer eso Adamari, tu hija va a crecer y va a ver todas las cosas inmaduras que subes. Pareciera que estás despechada", fueron algunos de los comentarios que dejaron los seguidores. A la protagonista de Gata salvaje parece que no le afectan mucho este tipo comentarios puesto que solo unas horas después, compartía otro video junto a un divertido audio que decía: "-A ver, ¿tiene usted media naranja? -No, no, yo no uso medias de ese color. -No, no, no, que si tiene usted pareja. -No tengo, yo soy un limón salvaje". Al mismo tiempo, hay que recordar que durante su participación el La casa de los famosos, el español no ha dejado de compartir detalles de su relación con Adamari, a pesar de estar enamorado de su actual pareja, Evelyn Beltrán. ¿Quedará algo entre ellos?

