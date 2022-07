Adamari López comparte poderoso mensaje con sus seguidores: "¿Sabes cuando una mujer se vuelve peligrosa?" Muchos son los que creen que los mensajes que publica Adamari en sus redes sociales con sus millones de seguidores siguen yendo dirigidos a su ex, Toni Costa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A pesar de que la pareja puso punto y final a su relación el año pasado, muchos aseguran que Adamari López podría seguir sintiendo despecho hacia Toni Costa tras haber comenzado su relación con Evelyn Beltrán. Y muchos de los mensajes como los que comparte en su cuenta de Instagram serían una prueba de ello. Aunque no nombra de forma directa al padre de su hija, temas como el desamor o la autoestima tras una ruptura son muy habituales en los videos que comparte en Instagram. "¿Sabes cuándo una mujer se vuelve peligrosa? Cuando deja de sentir y empieza a pensar", expresó la mamá de Alaïa junto a su última publicación en esta red social. En cuestión de horas el reel ya alcanza casi los 25 mil likes. Muchos apoyaban este poderoso mensaje de la conductora de hoy Día con comentarios como: "Eres valiosísima...te creces en medio de las adversidades", "Así es Ada, ya basta" o "Tú vales mucho". Sin embargo, otros opinan que se debe a que no ha superado todavía su ruptura: "Tu actitud y comportamiento refleja que no has superado tu separación. Deja lo pasado atrás y vive sin despecho tu vida. Ánimo y envía mensajes de alegría, prosperidad y crecimiento", le pidió una seguidora. Adamari López Adamari López | Credit: Mezcalent/ Instagram Adamari López Si bien es cierto, hay que mencionar que el bailarín español también ha hablado mucho de su expareja desde dentro de La casa de los famosos. Desde recordar cómo fue su romántica pedida de mano a la puertorriqueña en la República Dominicana, hasta cómo son las diferencias que ambos progenitores tienen al a hora de educar a su hija Alaïa o cuál habría sido una de las causas de su separación. El bailarín español confesó que el hecho de que su hija durmiera desde que nació en la misma cama con ellos trajo consecuencias para la pareja: "Empezamos con la típica como una cunita así que está como en la cama y luego había una cunita, pero eso fue recién nacida, al lado mío porque era yo el que le daba todos los biberones de madrugada y estaba a mi lado. Y luego de ahí ya tocaba pasarla a su cuna, que estaba en otro cuarto, y eso nunca ocurrió, entonces ya se quedó con nosotros en medio", contó desde la reality de Telemundo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Al mismo tiempo, Adamari ha tenido que comentar la participación de Toni casi de manera diaria en el show que conduce cada mañana. Incluso hoy mismo tuvo que salir en su defensa cuando el español perdió los nervios y sacó su carácter frente a sus compañeros. "A aquellos dos como los vuelva a escuchar los voy a mandar a la mierda, a los dos. No hay cosa que me dé más rabia que se meta gente que no sabe", expresó molesto el bailarín cuando Salvador Zerboni y Nacho Casano criticaron su trabajo como coreógrafo. Tras ver estas imágenes la protagonista de Gata salvaje lo justificó con estas palabras: "Pues cuando hay algo que no le gusta obviamente lo deja saber. Cuando se quieren meter con cosas de su incumbencia y que los demás no saben pues claro que tiene que opinar y que decir", salió en su defensa la también actriz.

