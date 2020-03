¡Adamari López comparte el resultado del test coronavirus! Después de haber atravesado varios problemas de salud a través de los años, como un cáncer de mamá y un episodio grave de influenza, es lógico que los fans de la conductora de Un Nuevo Día estuvieran preocupados. By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Mucha expectación había alrededor de la entrega de los resultados del test de coronavirus al que fue sometido nuestra querida Adamari López. Image zoom Después de haber atravesado algunos reveses en su salud a través de los años, como un cáncer de mamá y un episodio grave de influenza, es lógico que sus fans estuvieran muy preocupados por la conductora a lo largo de toda esta semana a la espera de nuevas noticias. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Por fin hoy Adamari nos puso al día de la buena nueva! “Finalmente me llegaron los resultados de la prueba que me realicé para saber si tenía el coronavirus y como esperaba salieron ¡NEGATIVAS! Sigamos tomando las medidas de precaución recomendadas por las autoridades”, dijo mientras que su hijita se acercaba a darle un beso a su mamá. Image zoom “La próxima semana me reincorporo a mis labores en Un Nuevo Día para seguir informándonos con lo último de este virus y con todas las noticias y expertos en este y otros temas. Gracias por estar al pendiente de mi salud y por su cariño. ¡Los quiero mucho!” y recordó a sus fans el hasghtag que muchos famosos apoyan de #quédateencasa! como única solución para poner freno a esta pandemia que nos asola. Image zoom Aunque estuvimos muy pendientes del desarrollo de la noticia del resultado del test del Covid-19, estábamos tranquilos puesto que una fuente nos aseguró, tal y como les compartimos en su día, que la prueba fue una mera formalidad. Image zoom Adamari López coincidió con alguien en una fiesta que después emprendió un viaje y durante el mismo entró en contacto con el virus. Por lo tanto, era prácticamente imposible que Adamari se hubiera contagiado, al menos por esa vía. De todos modos, para tranquilizar a sus compañeros, ella se sometió con gusto a la prueba y a la cuarentena necesaria hasta obtener sus resultados negativos. ¡Adamari continúa gozando de buena salud y ya está lista para volver al estudio! Advertisement

