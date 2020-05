"Eres muy intensa". ¡Las divertidas confidencias entre Adamari López y su suegra! La conductora puertorriqueña compartió este precioso video entre nuera y suegra que muestra la relación tan cómplice y entrañable que tiene con la madre de Toni Costa. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¿Quién dijo que una tiene que llevarse mal con su suegra? No es el caso de Adamari López y Carmen. Nuera y suegra compartieron un video de lo más amoroso que demuestra la complicidad y el enorme cariño que se tienen ambas mujeres. Mientras Toni Costa andaba en sus queaceres, Carmen y Adamari se reunieron en la cocina para hacer uno de los platos favoritos de la pareja: la tortilla española. Y ahí, entre patatas y huevos, compartieron confidencias y momentos llenos de risas que la conductora dejó plasmados en este video de su canal de Youtube. No sabemos si Ada aprendió a hacer la tortilla, su suegra lo pone un poco en duda, entre risas, pues lo de la cocina no es precisamente un punto fuerte de la puertorriqueña. "Cuéntame cómo se hace esa tortilla de patata para ver si algún día yo puedo hacerla", dijo la mamá de Alaïa. Un deseo que su suegra no ve muy claro. "Lo dudo", dijo con poca fe y provocando las carcajadas de su nuera. Mientras Carmen cortaba la patata, Adamari batía los huevos con poca gracia, todo hay que decirlo. "No, no, mira así. Es que si no los estás mareando", le dijo la mamá de Toni con toda su gracia. La también actriz lo intentó pero qué le vamos a hacer, la cocina no es lo suyo. "Eres un poco intensa", le dijo entre risas Carmen al ver el desespero de Ada, quien cocinar no cocinará bien pero es una maniática de la limpieza. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y así, entre sartenes, comida y risas, nos mostraron el resultado final de esta tortilla rica del país de Toni que, todo hay que decirlo, tenía una pinta estupenda. Bromas aparte, Carmen y Adamari se fundieron en un precioso abrazo al terminar y se dedicaron unas hermosas palabras. "Sabes que te quiero mucho y que me encanta que estés aquí en la casa", le dijo la co-presentadora de Un Nuevo Día. "Gracias por tu hospitalidad. Tú te lo mereces todo", le contestó Carmen emocionada. La mami de Toni (ahora sabemos de quién ha heredado ese encanto tan especial), se encuentra con la pareja pues la pandemia le pilló en Estados Unidos. Así que hace las delicias como abuela de Alaïa y unos platos exquisitos para toda la familia. Intentaremos poner en práctica sus consejos y hacer esa deliciosa tortilla de patata. ¡Gracias Carmen!

Close Share options

Close View image "Eres muy intensa". ¡Las divertidas confidencias entre Adamari López y su suegra!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.