Adamari López comparte buenas noticias tras visitar a su oncóloga La presentadora se realizó este jueves su revisión rutinaria como cada seis meses desde que se le diagnosticó cáncer de mama y compartió los resultados en sus redes sociales. By Moisés González Aunque han transcurrido 14 años desde que se le diagnosticó cáncer de mama –fue en marzo de 2005 cuando dio a conocer la noticia que cambió drásticamente su mundo– Adamari López es consciente de que no puede bajar la guardia frente a esta compleja enfermedad que la llevó hace casi tres lustros a tener que someterse a largas sesiones de quimioterapia y una doble mastectomía. Como cada seis meses desde que venció al cáncer, la copresentadora de Un nuevo día (Telemundo) visitó este jueves a su oncóloga para realizarse su revisión de rutina y así poder asegurarse de que todo sigue perfectamente y de que no hay nada de que preocuparse. "Hoy estuve en mi doctor porque es octubre, el mes de crear conciencia sobre la importancia de la detección temprana del cáncer de seno, y yo vine con mi oncóloga para mi revisión de cada seis meses que vengo a estar pendiente de mi salud", informó Adamari en sus redes sociales. Por suerte una vez más todo fueron excelentes noticias para la bella presentadora. "Afortunadamente todo me ha salido muy bien", expresó emocionada Adamari. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Coincidiendo con el mes de la concientización sobre el cáncer de seno, enfermedad que ha cobrado la vida de celebridades como la actriz mexicana Lorena Rojas, la mamá de Alaïa aprovechó la ocasión para transmitir un mensaje de prevención a todas las mujeres que la siguen. "Si tú eres una mujer mayor de 40 años visita a tu doctor para que te hagas tu mamografía, si tienes un historial de cáncer en la familia no esperes a tener 40 años consulta con tu médico para que te revise y esté más pendiente de tu salud. Aprende a hacerte el autoexamen y hazlo cada mes después de tu periodo para que no se te olvide y así puedas estar tranquila de que todo está bien", aconsejó la también actriz de telenovelas a las miles de mujeres que la siguen.

