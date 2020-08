Adamari López comparte su álbum de fotos íntimo con su amiga del alma Rashel Díaz La puertorriqueña ha mostrado momentos cómplices y entrañables junto a la que fue su mano derecha en Un nuevo día. "Me quedó aún más por aprender de ti". Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Llevan 9 largos años trabajando juntas en Un nuevo día, el tiempo suficiente como para forjar una amistad de hierro. Encajaron desde el primer día y desde entonces, además de compañeras, se han convertido en amigas inseparables. Por eso el dolor de la salida de Rashel Díaz del programa duele especialmente a Adamari López. No es una colega de trabajo sin más, es una fiel amiga, cómplice de sus momentos más bonitos y duros en la vida. Ha vivido el sueño cumplido de Ada de convertirse en madre y de encontrar el amor de su vida, pero también la pérdida de algunos de los seres más queridos de la puertorriqueña. Después de hacerle una preciosa despedida en el programa que les permitió crear tan bellísimo lazo de unión, Adamari ha querido compartir un entrañable álbum de fotos que cuenta la historia de estas dos mujeres, madres y trabajadoras incansables. "Fuiste una gran compañera de trabajo y seguirás siendo líder en todo lo que hagas. Te aprendí tanto y me quedo con la sensación de que me quedó aún más por aprender de ti. Sé el amor y la entrega que le pones a todo lo que haces, la pasión de hacer las cosas de manera correcta, eres detallista, perfeccionista, tienes una fortaleza admirable", dice una parte del amoroso mensaje que le dedicó la chaparrita a la cubana. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los momentos vividos en el programa y fuera de él junto a Adamari y resto de compañeros no se los puede arrebatar nadie pues quedarán grabados por siempre en la memoria del corazón. "Gracias por tu amistad mi Rashel. por tus consejos, risas, bailes, por la complicidad, por estos hermosos 9 años que nos hicieron crear grandes memorias. ¡Dios tiene grandes cosas para ti!", concluyó Adamari. Un GRACIAS en mayúsculas al que nos unimos, gracias por esa sonrisa y alegría compañera. Lo mejor, dicen por ahí, está siempre por llegar.

Close Share options

Close View image Adamari López comparte su álbum de fotos íntimo con su amiga del alma Rashel Díaz

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.