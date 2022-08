El inesperado comentario de Adamari López sobre Toni Costa y Daniella Navarro que ha incendiado las redes Las reacciones de los fanáticos del exitoso reality show La casa de los famosos (Telemundo) no se hicieron esperar: "Eso jamás pasó, ¿o sí? Según yo no pasó". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari Toni Costa; Adamari López; Daniella Navarro | Credit: Telemundo (x3) Nadie veía venir el inesperado romance que ha surgido en la recta final de La casa de los famosos 2 entre los exenemigos Daniella Navarro y Nacho Casano. Su sorpresiva historia de amor ha dado un giro de 180 grados al rumbo del exitoso reality show de Telemundo que conducen Héctor Sandarti y Jimena Gállego y ha acaparado la atención de los diferentes programas de la cadena hispana. Este es el caso del show matutino hoy Día (Telemundo), donde sus conductores abordaron este lunes el tema. "Se empezaron a toquetear ahí anoche en la cena agarraditos de la mano. Y hubo un beso que vamos a ver esta noche en el programa", adelantó Jorge Bernal, quien este lunes se unió como conductor invitado al show que conducen Adamari López, Stephanie Himonidis y compañía. Fue entonces cuando la carismática presentadora puertorriqueña lo interrumpió para hacer un inesperado comentario sobre Daniella y su ex Toni Costa que sorprendió a todos los allí presentes. Adamari hoy Día (Telemundo) | Credit: hoy Día "Pero [Nacho] no fue con la única persona con la que se besó. Daniella se besó con Toni también", aseveró la que fuera actriz de exitosas telenovelas como Gata salvaje y Amigas y rivales. Un comentario que, como era de esperar, no pasó desapercibido entre sus compañeros. "¿Con Toni?", comentó sorprendido Usales. Adamari Adamari López y Quique Usales en hoy Día (Telemundo) | Credit: hoy Día "¿De verdad?", agregó incrédula Himonidis. "Sí", respondió con absoluta convicción la presentadora de 51 años. Reacciones al comentario Su comentario generó una ola de reacciones en las redes sociales, donde muchos fanáticos del show pusieron en duda la existencia de ese supuesto beso entre Daniella y Toni. "Creo que Adamari está viendo cosas donde no las hay", "No es cierto, que saquen el video" o "Somos muchas personas viendo el 24/7 y eso nunca lo hemos visto", opinaron algunos. Si bien la conductora no dio más detalles al respecto, otros llegaron a la conclusión de que el beso al que se refería Adamari podía ser uno que le habría dado la actriz venezolana en la mejilla cuando se estaban tomando una foto durante una fiesta. "Ay dramáticos, fue un beso en el cachete para una foto", comentó un televidente. Toni, a un paso de la victoria Lo cierto es que si algo ha definido la participación del bailarín español en el reality show de Telemundo es el ejemplar comportamiento que ha tenido dentro de la casa. Respetuoso, sincero, amable, divertido… Toni no solo se ha ganado el cariño de sus compañeros, sino que también se ha convertido en uno de los concursantes favoritos del público. Toni Costa Toni Costa | Credit: Telemundo Probablemente haya muy pocas cosas, por no decir ninguna, que se le puedan reprochar. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Durante los más de 80 días de concurso, no ha habido ni un solo día en el que el también instructor de Zumba no haya tenido presente a su novia Evelyn Beltrán, de quien está muy enamorado y con quien espera seguir construyendo una vida juntos en cuanto salga del show. La casa de los famosos se transmite a las 7 p. m., hora del Este, por Telemundo.

