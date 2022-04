La llamativa coincidencia entre el outfit de Adamari López y 'Chiquibaby' que no pasó desapercibida en las redes sociales Las carismáticas conductoras de hoy Día (Telemundo) lucieron lo mismo con un día de diferencia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari López Stephanie Himonidis y Adamari López en hoy Día | Credit: Instagram hoy Día Carismáticas y talentosas, Adamari López y Stephanie Himonidis –también conocida como 'Chiquibaby'–, conforman una de las parejas televisivas más queridas de la pequeña pantalla. Las presentadoras puertorriqueña y mexicana, que además de compañeras de trabajo son muy amigas, se encargan de amenizar cada mañana el programa hoy Día (Telemundo) como conductoras de la parte de entretenimiento del show de la cadena hispana, donde debido a su exposición y popularidad todo lo que hacen, dicen y llevan es analizado con lupa. El pasado viernes, mientras ambas compartían en vivo desde Las Vegas para el programa matutino todos los detalles que lo que había sido justo la noche anterior la premiación de los Latin American Music Awards, algunos televidentes se percataron de un detalle muy llamativo en el outfit del día de Stephanie que no tardó en ser comentado a través de las redes sociales. Se trata de las sandalias que lucía la conductora ya que varias personas se dieron cuenta de que eran las mismas que había usado el día anterior su compañera Adamari. "Ada, tu compañera Chiqui lleva los zapatos que tú llevabas por la noche. ¿Tanto que presume ella y no tiene zapatos propios?", no tardaron en comentar a través de las redes sociales. Adamari Chiquibaby en hoy Día; Adamari López en los Latin American Music Awards | Credit: Instagram hoy Día; Mezcalent "Chiqui tiene puestas las sandalias que usó Ada anoche", escribió otra televidente. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Siempre pendiente de los comentarios que vierten los televidentes en Instagram, Himonidis confirmó que se trataba del mismo modelo, pero quiso aclarar que cada una tiene su par. Chiquibaby Credit: Instagram "Cada quien tiene los suyos", respondió la orgullosa mamá de Capri Blu. Y no hay duda de que a las dos le quedan hermosas esas sandalias.

