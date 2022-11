Adamari López y 'Chiquibaby' protagonizan emotivo reencuentro por Thanksgiving: "Vamos a estar siempre juntas" La exconductora de las mañanas de Telemundo estuvo como invitada este jueves en la cena del Día de Acción de Gracias que preparó Adamari en su casa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Fueron durante varios años compañeras de trabajo en el programa matutino de Telemundo, pero ante todo son amigas y comadres. 'Chiquibaby' estuvo este jueves como invitada especial junto a su hija Capri Blu en la cena de Thanksgiving que preparó Adamari López en su casa. Una ocasión especial en la que las presentadoras protagonizaron un emotivo y esperado reencuentro justo a una semana de la sorpresiva salida de 'Chiquibaby' de Telemundo. "Gracias Ada por ser una excelente host [anfitriona]. Sé que es una festividad muy importante y que nos dejes entrar a tu casa, especialmente a mí y a mi hija que somos las más nuevecitas dentro de la familia tan bella que tienes y tan unida… Te agradezco mucho por tu amistad, tu compañerismo y por ahora ser la madrina de mi tesoro más preciado que es esta pulguita", expresó la conductora mexicana, quien el pasado viernes fue despedida de Telemundo. Adamari López 'Chiquibaby' y Adamari celebran juntas Thanksgiving en compañía de sus hijas | Credit: Instagram Chiquibaby Adamari 'Chiquibaby' y Adamari López celebran juntas Thanksgiving | Credit: Instagram Chiquibaby Durante la cena, Adamari dedicó unas emotivas palabras a su amiga con las que dejó claro que su relación de amistad sigue y seguirá intacta a pesar de ya no trabajar juntas. "Nos han tocado muchos momentos lindos y en este quizás uno un poquito más duro", comenzó compartiendo la presentadora puertorriqueña, quien supera los 8 millones de seguidores en Instagram. "Acompañándote, queriéndote, agradeciendo que me hayas dejado ser parte de tu familia y de tu vida por ser la madrina de Capri y porque sé que desde que nos conocimos hasta el resto de nuestras vidas vamos a ser amigas, vamos a ser familia y vamos a estar siempre juntas". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Hoy celebramos este primer Día de Acción de Gracias juntas pero sé que no va a ser el último y que van a ser muchos en los que vamos a celebrar también tus triunfos, tus logros, tus bendiciones…", agregó la que fuera también actriz de exitosas telenovelas.

