Así fue la celebración de Thanksgiving de Adamari López

Adamari López Credit: Instagram Adamari López (x2)

Un año más, la carismática conductora puertorriqueña tiró, como se suele decir, la casa por la ventana para celebrar por todo lo alto esta fecha tan especial en compañía de sus seres queridos.

Perfecta anfitriona

Adamari Credit: Instagram Adamari López

Un año más, Adamari López acogió en su hogar la esperada cena de Thanksgiving. "Es una de las fiestas más importantes para mí", reconoció a través de las redes sociales.

No escatimó en detalles

Adamari López Credit: Instagram Adamari López

La carismática conductora y actriz puertorriqueña no escatimó en detalles para hacer sentir a sus invitados como en casa.

¡Qué belleza!

Adamari López Credit: Instagram Adamari López

Una ocasión más, la conductora contó con Cool Corner Events para la planificación del evento.

El pastel

Adamari López Credit: Instagram Adamari López

El pastel que pudieron degustar los invitados fue una creación de Tina's Original Cakes, cuyos deliciosos productos siempre suelen estar presentes en las celebraciones de Adamari.

¡Qué delicioso!

Adamari López Credit: Instagram Adamari López

Si algo no faltó en la cena de Thanksgiving de Adamari fue comida, como prueba esta imagen que compartió la presentadora de 51 años a través de sus historias de Instagram.

Fecha especial

Adamari López Credit: Instagram Adamari López

"Esta es una de las fechas más especiales y que más me gusta porque es motivo de dar gracias", aseveró la que fuera actriz de exitosas telenovelas como Gata salvaje y Amigas y rivales.

Agradecida

Adamari López Credit: Facebook Adamari López

"Qué mejor que estar agradecido por la familia, por los amigos, por mi hija preciosa que papá Dios me mandó un regalito precioso para poder acompañarla y disfrutar con ella, de gente que siempre nos acompaña, de gente nueva, de gente que está aquí presente, pero también de gente que no está y que está en nuestro corazón", expresó Adamari durante la cena.

Su deseo

Adamari López Credit: Instagram Adamari López

"Noviembre es un mes especial para mí y me encanta celebrarlo", reconoció Adamari, quien posa en la foto con su amigo Carlitos. "Hoy en el día de Acción de Gracias deseo para todos bendiciones en abundancia, que sus corazones estén llenos de armonía, alegría y amor. Gracias Dios por tu infinito amor, por mi hija, por la salud, la familia, los amigos, el trabajo, por cada momento vivido que me dio un aprendizaje, me hizo crecer y ser más fuerte".

