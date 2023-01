Adamari López comparte cómo fue su celebración de fin de año sin Alaïa Adamari López vistió un hermoso vestido rojo con escote que dejaba muy visible su hermosa figura. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien este fin de año Adamari López tuvo que estar alejada de Alaïa, no se puede negar que la presentadora puertorriqueña celebró a lo grande, rodeada de su familia y los amigos que tanto la acompañan. "En familia y con seres queridos!", escribió López al compartir los fotos de la celebración, en la que vistió un hermoso vestido rojo con escote que dejaba muy visible su hermosa figura. Ada bailó y se divirtió como ella bien sabe hacerlo, a pesar de que tenía "sentimientos encontrados" tras despedir a su hija en el aeropuerto para que partiera con Toni Costa a Valencia, España, por varios días. En una entrevista con People en Español, la boricua había adelantado que su menú navideño sería muy típico de su natal Puerto Rico. "En Puerto Rico se prepara mucho lo que llamamos una serenata de bacalao. Es algo supersimple de hacer: después que salas el bacalao, lo cocinas con un poquito de aceite de oliva y le pones tomatitos arriba. Yo hiervo huevo y lo parto en pedacitos, le pongo cebolla, hiervo un poco de ñame o malanga y hago esa mezcla del bacalao con el ñame o la malanga. Es mi platillo favorito en Navidad. Me hace sentir satisfecha, me recuerda a mi papá, una de las personas más importantes en mi vida, me trae esos recuerdos de cuando lo preparábamos juntos", contó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ada le entra a este 2023 llena de energía y muy buenas vibras. No obstante, no puede negar que el pasado año también fue muy bondadoso con ella y le dejó muchos aprendizajes. "He tenido un año donde he sabido valorar el trabajo y agradecerlo. Creo que lo que he aprendido es aprender a disfrutar cada etapa, sentirla, vivirla, enfrentarla, y seguir hacia delante", dijo.

