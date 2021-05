¡Adamari López arranca la celebración de su 50 cumpleaños por todo lo alto! El 18 de mayo, la conductora y actriz celebra el medio siglo. Un número muy redondo que ha empezado a festejar con tremenda fiesta este fin de semana. ¡Felicidades! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Todos los cumpleaños son importantes, pero cuando se trata de los 50, la celebración debe ser aún más especial si cabe. Y si no, que se lo pregunten a Adamari López que dos días antes de su cumpleaños ya está de parranda con las mujeres de su vida. La actriz ha comenzado el festejo este fin de semana con una salida de chicas que ha tenido de todo. Desde una espectacular fiesta de pijamas rosa y una exquisita cena, hasta un tratamiento de sauna y spa. ¡Lo que ella se merece! Ada cumple 50 primaveras el próximo 18 de mayo y está dispuesta a vivirla en varios días, como si de una boda gitana se tratara. Sus invitadas de honor en este arranque de parranda han sido sus íntimas amigas y las mujeres de la familia, incluida su pequeña Alaïa, que estuvo al lado de mami en todo momento. Desde la cama y con un montón de globos rosas daban el pistoletazo de salida a esta gran fiesta. La co-conductora de Hoy día ha ido poniendo al día a sus seguidores en redes de cómo está siendo esta pre-fiesta. Y a juzgar por los imágenes, además de original, está siendo una auténtica gozadera. AL Cumpleaños de Adamari López | Credit: IG/AL AL Cumpleaños Adamari Lóèz | Credit: IG/AL A la noche, todas las mujeres se deleitaron con un menú de lo más apetitoso que ponía fin a un día entrañable y lleno de risas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La cosa apenas empieza. En dos días una de las mujeres más bellas de la nueva edición de People en Español cumplirá los 50, una jornada en la que seguro volverá a ser sorprendida por su príncipe, Toni Costa, siempre tan detallista y atento en esta fecha. ¡Muchísimas felicidades por adelantado, querida!

