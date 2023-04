Adamari López aún recuerda el día de su primera comunión en Puerto Rico. "Lo recuerdo como un momento muy bonito", dice sobre esta celebración a la que asistió de la mano de sus padres, Don Luis López y Doña Vidalina Torres, quienes hoy seguramente verán orgullosos desde el cielo cómo su nieta Alaïa, de 8 años, recibe este sacramento en la Iglesia Católica Saint Louis, de Miami.

"Desde chiquita para mí siempre Dios ha tenido en mi vida un lugar muy importante. El Espíritu Santo, que es lo que vive dentro de nosotros, siempre se ha manifestado en mí y eso es lo que he tratado de pasarle a Alaïa", dice la actriz y presentadora puertorriqueña, quien aquí comparte fotos exclusivas de este día tan especial con People en Español.

La primera comunión de la niña reunió esta mañana no solo a los padres de Alaïa —López y el bailarín español Toni Costa— también viajó al sur de la Florida Doña Carmen, la madre de Costa, y su tío de España, y los hermanos y sobrinos de López desde Puerto Rico. "Hay que valorar que esté toda la familia", dice López. "La abuela, la yaya Carmen le trae unas perlas a Alaïa para que se ponga, un regalito de parte de la yaya que va a ser muy especial".

La diseñadora española Mar Segovia, creadora de la exclusiva línea Marita Rial, también viajó de la Madre Patria para ayudar a vestir a la niña, quien lucirá ocho vestidos diseñados por ella, además del vestido de López. "Por lo general ella solo hace vestidos de primera comunión o de niñas para boda, pero hizo una excepción y me está haciendo mi vestido de mamá, que tiene algunos toques de la tela o el diseño que lleva Alaïa en su vestido de primera comunión. Cosa que me parecía muy bonito y muy especial que pudiéramos tener unos vestidos que se relacionan", dice López. "A mí me encanta hacer el mommy and me, y sería muy lindo que en un futuro Alaïa también pueda hacer la primera comunión de sus hijos quizás con el vestido que yo me puse y que su hija, si tiene niña, con el vestido que ella hizo la primera comunión. ¡Quizás le estoy poniendo demasiada presión!", añade risueña.

Como siempre, desde el día que nació Alaïa, Costa estará con su princesa. "Toni siempre va a ser una persona importante en nuestras vidas, en la de Alaïa y en la mía porque es el padre de ella y necesitamos tener armonía para poder cuidarla, criarla y sacarla adelante", dice López sobre su expareja. "Que él esté pendiente de la niña, que la lleve en las mañanas a la escuela, que juegue con ella, que ella sienta la seguridad de que su papá está ahí, a mí me da una tranquilidad enorme porque sé que estamos criando él y yo una niña con una autoestima muy alta, que sabe que aunque sus papás no están juntos estamos en armonía para ella, y que puede contar tanto con él en todo momento como conmigo".

Contar con Dios, sus familiares y sus amigos ha sido clave para López en momentos difíciles como su batalla contra el cáncer de seno años atrás, la muerte de sus padres y cambios laborales como su reciente salida de la cadena Telemundo después de 11 años copresentando su programa matutino. "Estoy tranquila, muy agradecida por todas las oportunidades que se me dieron", añade la estrella de telenovelas como Alma de hierro, Amigas y rivales, y Bajo las riendas del amor. "Ha sido maravilloso poder vivir estos años al frente del público, que me sigan conociendo más y vivir el embarazo de Alaïa, los diferentes momentos que he pasado en la vida".

Momentos que ha compartido con amigos del alma como Johnny Lozada y su esposa Sandy, la actriz Karla Monroig y su hija Amanda, y su excolega y comadre Chiquibaby y su bebé Capriblu, quienes no faltaron en la primera comunión de su hija. "Es esa familia extendida que no es de sangre pero son esos amigos que han estado toda la vida conmigo", afirma la estrella boricua.

Después de la Iglesia, los invitados se reunieron en el Hotel Biltmore de Coral Gables, donde degustaron de un buffet de tapas, platillos internacionales y variedad de postres, además de un majestuoso bizcocho. "[Contamos con] dos pisos de evento. La parte de abajo es la parte de la comida, el buffet para pasar ahí los adultos y hay una parte arriba para los niños para que ellos también se diviertan. Vamos a hacer rosarios, vamos a tener actividades de manualidades", dice López de las actividades que realizarán durante el transcurso del día. "Vamos a hacer unos scrapbooks con las fotos de todos los invitados con los niños. Va a haber un conjunto de cuerdas y unas voces que van a estar cantando".

La decoración —a cargo de Johanna Dilone, dueña de Gilded Group Decor y Bambini Soiree— hizo uso de tonos pasteles como melocotón, azul tenue y rosa, así como de diseños de pajaritos que celebran la naturaleza y una lluvia de coloridas flores.

Alaia Primera Comunion Credit: Christy & Co. Photography @christyandcophoto

"Estoy tan emocionada de verla crecer tan rápido, de ver la niña en que se ha ido convirtiendo", dice López sobre su hija, quien sueña con ser dentista, y disfruta los deportes, la equitación y el piano. "Es una niña buena, con bonitos valores, que se preocupa por los demás. Es sensible y es una niña feliz".

A continuación, López nos habla de la primera comunión de su hija, y esta etapa en su vida.

Alaia Primera Comunion Credit: Christy & Co. Photography @christyandcophoto

¿Qué sientes de celebrar la primera comunión de tu hija Alaïa?

Estoy tan emocionada de verla crecer tan rápido, de ver la niña en que se ha ido convirtiendo. Me sorprende, aunque uno la trata de educar con amor y de educarla bien, pero siento que me ha salido mejor de lo que me esperaba. Estoy muy feliz y pensando que el tiempo pasa demasiado rápido.

¿Recuerdas tu primera comunión en Puerto Rico?

Sí, me acuerdo y tengo fotos. Lo recuerdo como un momento muy bonito. Cuando te bautizas no sabes, a mí me bautizaron muy pequeña igual que Alaïa, pero ya entre los 8 y 10 años que se hace la primera comunión uno tiene bastante conciencia del paso que está dando. Si bien uno se guía por los padres, esa responsabilidad que vas adquiriendo a medida que vas tomando las clases de catecismo te da la conciencia de a lo que vas. Yo me acuerdo de la mía como un momento muy bonito, en familia, con mis amigos. El sacramento es uno bien importante.

Adamari López Adamari López en su primera comunión en Puerto Rico. | Credit: Cortesía de Adamari López

¿Cómo le has inculcado la fe a Alaïa?

Desde chiquita, para mí, siempre Dios ha tenido en mi vida un lugar muy importante. El Espíritu Santo, que es lo que vive dentro de nosotros, siempre se ha manifestado en mí y eso es lo que he tratado de pasarle a Alaïa. Vamos a la iglesia juntas todos los domingos, ella aunque no está en un colegio católico también sigue alabando a Dios en su iglesia del colegio, en su worshiping que ellos hacen todos los martes. Es algo que está en nuestras vidas, en nuestras acciones. Todo lo que hacemos tratamos de que sea para bien, para agrado de Dios. Se lo enseño con las oraciones, con ir a la iglesia y con el ejemplo de tratar bien a todos a nuestro alrededor, a nuestro prójimo. Llevamos dos años en la preparación, Alaïa yendo todos los lunes a su clases de catecismo.

"El Espíritu Santo, que es lo que vive dentro de nosotros, siempre se ha manifestado en mí, y eso es lo que he tratado de pasarle a Alaïa. Vamos a la iglesia juntas todos los domingos" Adamari López

Alaia Primera Comunion Credit: Christy & Co. Photography @christyandcophoto

¿En esta ocasión va a reunirse toda la familia, de España y Puerto Rico?

Para Alaïa y nuestra vida en familia, aunque papá y mamá ya no estén juntos, siempre vamos a estar presentes en la vida de ella y buscando estar en armonía y juntos en esas actividades de ella. Este es un momento importantísimo que todos queremos celebrarle, que queremos estar todos presentes.

Vamos a reunir a toda la familia, toda mi familia de Puerto Rico, mis hermanos, mis sobrinos vienen a compartir con ella. No va a poder estar la hermana de Toni ni la sobrinita, pero va a estar la mamá, obviamente Toni y un hermano de la mamá que vienen desde España para compartir este sacramento con ella.

Hay que valorar que esté toda la familia. Faltaría la tía Lorena, pero la fiesta que se va a hacer es porque vamos a celebrar en familia ese momento y ese sacramento tan importante para ella. Va a venir la diseñadora del vestido, que viene desde España. Ella me va a ayudar a vestirla y vamos a celebrar que Alaïa, su parte española, también está presente no solo con el papá, la abuelita y el tío, sino con un diseño realizado en España por manos españolas para tener esa parte de la familia muy presente. La abuela, la yaya Carmen le trae unas perlas a Alaïa para que se ponga, un regalito de parte de la yaya que va a ser muy especial.

La diseñadora se llama Mar Segovia y tiene la línea Marita Rial. Por lo general ella solo hace vestidos de primera comunión o de niñas para boda, pero hizo una excepción y me está haciendo mi vestido de mamá, que tiene algunos toques de la tela o el diseño que lleva Alaïa en su vestido de primera comunión. Cosa que me parecía muy bonito y muy especial que pudiéramos tener unos vestidos que se relacionan. A mí me encanta hacer el mommy and me y sería muy lindo que en un futuro Alaïa también pueda hacer la primera comunión de sus hijos quizás con el vestido que yo me puse y que su hija, si tiene niña, con el vestido que ella hizo la primera comunión. ¡Quizás le estoy poniendo demasiada presión!

Alaia Primera Comunion Credit: Christy & Co. Photography @christyandcophoto

¿Cómo escogiste la decoración y los detalles de este momento tan especial?

Para mí cada uno de los eventos que hacemos son importantes y les pongo alma, corazón y tiempo. Quería que fuera una celebración que invitara al sacramento que está teniendo que es la primera comunión, pero que tambien tuviera toques de color, de alegría, porque es un momento de alegría, así que queremos que la gente se sienta cómoda. No es una fiesta de niños, no es un party. Es una celebración en donde vamos a compartir con ella este paso que está dando. Queríamos como siempre tener en cuenta todos los detalles, estoy buscando la armonía.

[Contamos con] dos pisos de evento. La parte de abajo es la parte de la comida, el buffet para pasar ahí los adultos y hay una parte arriba para los niños para que ellos también se diviertan. Vamos a hacer rosarios, vamos a tener actividades de manualidades, no de brincar, sino para que todos ellos puedan compartir. Vamos a hacer unos scrapbooks con las fotos de todos los invitados con los niños. Va a haber un conjunto de cuerdas y unas voces que van a estar cantando. Cada una de las mesas va a tener el nombre de cada uno de los vestidos que ella diseñó. Son ocho diseños de vestidos y casualmente son ocho mesas. Yo me voy a sentar en la mesa que tiene el nombre del vestido que Alaïa lleva puesto. La decoración es con toquecitos pasteles, pero a la misma vez dándole unos toques de color que llenen de alegría el paso que ella acaba de dar.

Alaia Primera Comunion Credit: Christy & Co. Photography @christyandcophoto

Háblanos del menú. ¿Qué tipo de comida escogiste?

De todo un poquito... tapas españolas e internacionales. Un buffet para todos los gustos: pasta, carne, salmón, ensalada, lentejas. Los postres no podían faltar. Tengo una señora que hace postres espectaculares. Mi favorito es el panna cotta de coco con un mousse de parcha. Obviamente va a estar el pastel de Tina's Original Cupcakes que siempre nos hace nuestros bizcochos, que también tiene mucho que ver con la decoración. De los regalitos que voy a hacer, las cruces las traje de Israel y están montadas para cada una de las niñas por una chica puertorriqueña Carolina Rodríguez. También de Bruselas, en el viaje que di en el verano, traje para los varones pañuelitos que son de tejidos y encajes. Unos tienen la letra A de Alaïa. También tengo marcadores de libros que tienen la imagen de la Virgencita y de Jesucristo.

Alaia Primera Comunion Credit: Christy & Co. Photography @christyandcophoto

¿Cómo han marcado tu vida tus viajes a Israel?

He tenido la oportunidad de ir en dos ocasiones a Israel, conocer donde caminó Cristo, donde fue crucificado y tener la experiencia de conocer más de los judíos, de su cultura. Me llenó de mucha emoción, me regaló mucha paz y es un lugar donde desearía llevar a Alaïa. Hemos estado hablando de eso y ella también tiene mucha curiosidad de conocer y de caminar esas mismas calles en donde Cristo estuvo y en donde en muchas ocasiones profesaba su fe y le hablaba al pueblo. Fue bien bonito y bien importante. Tuve la oportunidad de ir primero y conocer. Y la segunda vez fue el viaje que di a Miss Universo que me quedé dos días más para poder ir a Jerusalén. Esos viajes siempre me han llenado: estar en el Muro de los Lamentos, poder orar. En su momento pedir por tener un hijo. Antes alguien había puesto un papelito por mí. Después yo fui, que recién tenía a Alaïa, estaba pequeñita, y agradecí. Volví a ir a rezar y agradecer, no es solo para pedir sino para agradecer las bendiciones que Dios me ha dado. Vuelvo y pongo papelitos y agradezco todas las oportunidades que la vida me pone en el camino para seguir creciendo, aprendiendo y conociendo más de lo maravilloso que es vivir bajo este manto o tutela de Papá Dios.

Alaia Primera Comunion Credit: Christy & Co. Photography @christyandcophoto

¿Más allá de la familia, qué otros invitados te acompañan en este día?

Todos mis hermanos con sus hijos y con mis sobrinos nietos. La bebé que tiene dos meses, que se llama Amelie. [Vino] Aqua Almendra, que tiene tres años, mi sobrina Azul que le falta un año para graduarse de high school pero ya está cogiendo estos cursos en la universidad que le dan un grado asociado, y este mismo día de la primera comunión ella [recibió] a las 8:30 de la mañana su graduación del grado asociado aún estando en grado once, así que es importante que también la celebremos a ella. La familia de Toni, todos esos amiguitos de la escuela de Alaïa que están desde pre-k con ella y que han seguido la amistad todos estos años: Santino, Alexa, JT. Alexa, Delfina, JT y Alaïa hacen la primera comunión juntos, y ellos vienen a celebrar con nosotros y con sus familias ese día tan importante.

[Vino] mi comadre Dorita con mi ahijada Alexa de San Antonio. Valentina Paz de Puerto Rico, amigos de Orlando, es esa familia extendida que no es de sangre pero son esos amigos que han estado toda la vida conmigo. Sandy Mélendez y Johnny Lozada, Karla Monroig y su hija Amanda. Las personas que me han ayudado en la casa a cuidar de Alaïa. Stephanie (Chiquibaby) con CapriBlu, mucha gente linda a la que queremos y consideramos familia.

Alaia Primera Comunion Credit: Christy & Co. Photography @christyandcophoto

¿Cómo te ha ayudado tu fe a superar momentos difíciles?

El ejemplo siempre viene de la familia y mi mamá siempre fue una persona creyente. Me eduqué en un colegio católico. Siempre profesé la fe, pero en el momento en que Papá Dios me puso en frente cómo iba a salir del cáncer me probó mucho más mi fuerza y me aferró a ella. Desde ese momento —aunque siempre fui creyente y cuando mi papá se enfermó del corazón siempre me aferré a Él— cuando me tocó a mí directamente fue que descubrí cuan fuerte era mi fe. No me he despegado jamás de ella. He tratando siempre de obrar para bien, de hacer el bien para los demás, de librarme de malas tentaciones pues soy humana y también cometo errores, pero siempre buscando que Dios sea el que guíe mis pasos.

Soy muy creyente y he tratado de inculcarle eso a Alaïa. Creo que ella también siente ese mismo amor y la presencia del Espíritu Santo en su vida. Es lo que nos hace confiar. Todas las pruebas que Dios me ha puesto por delante las he podido superar, pero también he tenido la dicha de poder disfrutar de muchos momentos lindos y esos también se los agradezco a Él. Me ha permitido navegar en esta vida, reconociendo todos los caminos que puedan haber y que me hacen ser todavía más creyente y más agradecida.

Alaia Primera Comunion Credit: Christy & Co. Photography @christyandcophoto

¿Cómo es la relación con Toni hoy? ¿Qué significa para ti que él las acompañe en la primera comunión de Alaïa?

Toni siempre va a ser una persona importante en nuestras vidas, en la de Alaïa y en la mía porque es el padre de ella y necesitamos tener armonía para poder cuidarla, criarla y sacarla adelante. Que él esté pendiente de la niña, que la lleve en las mañanas a la escuela, que juegue con ella, que ella sienta la seguridad de que su papá está ahí, a mí me da una tranquilidad enorme porque sé que estamos criando él y yo una niña con una autoestima muy alta, que sabe que aunque sus papás no están juntos estamos en armonía para ella, y que puede contar tanto con él en todo momento como conmigo.

"Toni siempre va a ser una persona importante en nuestras vidas, en la de Alaia y en la mía porque es el padre de ella y necesitamos tener armonía para cuidarla, criarla y sacarla adelante" Adamari López

Alaia Primera Comunion Credit: Christy & Co. Photography @christyandcophoto

¿Cómo es Alaïa a sus 8 años? ¿Qué quiere ser cuando sea grande?

Lo que ambiciona a esta edad —y lleva unos cuantos años diciéndolo— es que quisiera ser dentista. A pesar de que nosotros hacemos muchas cosas con ella, tanto Toni como yo, y que podría pensarse que podría irse por el mundo de las artes, del baile, no pienso que es lo que ella visualiza para su vida. A ella le encanta el deporte, todo lo que tenga que ver con deportes o actividades físicas. Le gusta el tenis, el golf, el baloncesto, la equitación, el soccer. Sí le gusta bailar, pero no es su fuerte. Le gusta mucho la música, el piano y los instrumentos musicales. Es una niña que de momento puede ser muy tímida si no conoce o porque se siente intimidada porque llega a un sitio donde no conoce a nadie. Pero a la misma vez es independiente y después de conocer y relacionarse puede soltarse y compartir con todo el mundo. Es una niña buena, con bonitos valores, que se preocupa por los demás. No le gusta ofender. Si alguien le hace algo, ella prefiere quedarse callada que contestar. Es sensible y es una niña feliz.

¿Cómo son tus mañanas ahora desde tu salida de Hoy día? ¿Cómo te sientes en esta nueva etapa?

Estoy tranquila, muy agradecida por todas las oportunidades que se me dieron, que se me han dado durante toda mi vida. Pero también durante estos últimos 11 años donde tuve la oportunidad de compartir con el público diariamente. Lo que tengo es agradecimiento a cada uno de mis compañeros que me hizo crecer, que me enseñó, con quienes guardo una relación bonita. Ha sido maravilloso poder vivir estos años al frente del público, que me sigan conociendo más y vivir el embarazo de Alaïa, los diferentes momentos que he pasado en la vida.

Ahora estoy aprovechando las mañanas haciendo ejercicio. Estoy todos los días yendo al gimnasio. Tengo una nueva colaboración con YouFit que es un grupo de gimnasios que se pueden encontrar en todos los Estados Unidos y en el sur de la Florida. A veces llevo a Alaïa tempranito por la mañana a la escuela cuando Toni no puede y después me voy al gimnasio. O me voy al gimnasio tan pronto ella sale para la escuela y así aprovecho la mañana. Después, como siempre, [le dedico] la tarde a ella, a llevarla a sus actividades, a hacer las asignaciones con ella. [Esta semana pasada] fue la primera vez que pude ir a chapel, ella estaba ilusionadísima porque nunca la había podido acompañar como trabajaba en las mañanas ese evento que se hace todos los martes a las 9 de la mañana en la escuela, yo nunca había podido llegar. Ella estaba bien feliz, me agarró del brazo, le dimos gracias a Dios. Estuvimos alabando a Dios y ella se sintió feliz de que mamá la estaba acompañando.

Alaia Primera Comunion Credit: Christy & Co. Photography @christyandcophoto

Si pudieras dejar otros papelitos con deseos en el Muro de los Lamentos, ¿qué pedirías?

En la parte personal pondría que Dios me dé mucha salud por muchos años para poder ver crecer a Alaïa, ojalá verla realizarse a nivel profesional y también en el plano personal. Si alguna vez ella tuviese hijos, cargarlos en mis brazos sería maravilloso. Una larga vida con salud para poder disfrutar del crecimiento de ella y verla desarrollarse.