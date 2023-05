¡Adamari López celebra sus 52 con una fiesta llena de sorpresas y momentos únicos! La conductora estuvo acompañada de sus seres más queridos y recibió regalos muy especiales, ¡incluido el de su princesa Alaïa! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Entusiasmada. Así vivió Adamari López su 52 cumpleaños, un momento al que llega radiante y llena de esplendor. Desde la mañana hasta la noche, la conductora estuvo recibiendo mensajes y sorpresas de sus seres más queridos que fue compartiendo con todo el amor en sus redes. Sin duda, una de las más gratas vino de la mano de su hija, Alaïa quien, a través de varias pistas, la hizo llegar a la casita de muñecas que tienen en el jardín para descubrir la preciosa tarta que la esperaba. "Feliz cumpleaños, mami. Aquí está mi regalo para ti", mostró en sus redes refiriéndose a otro detalle, un precioso set de globos y flores que adornaban la sala. La celebración fue por partida doble pues Lilly, la cuidadora de la pequeña y parte de la familia, también estaba de cumpleaños. Así que la princesa de la casa no podía estar más contenta y emocionada. Adamari López Adamari López celebra así su 52 cumpleaños | Credit: Facebook/Adamari López Adamari López Alaïa sorprende a su mamá con este regalito | Credit: IG/Alaïa El Niño Prodigio augura el futuro de Adamari López tras su salida de Telemundo Adamari López Adamari López | Credit: IG/Adamari López Los primeros festejos fueron en su espectacular casa, donde abrió sus regalos y se deleitó con varias de las tartas que fue recibiendo. Un auténtico manjar que hizo las delicias de la puertorriqueña. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero la cosa no quedó ahí. En la noche siguió la parranda en la mejor compañía de sus grandes amigas, entre las que no podían faltar Karla Monroig, Chiquibaby, Carlitos y Cynthia Torres, entre otras. Con la llegada del fin de semana, todo apunta a que habrá más celebraciones y momentos entrañables para Adamari, quien ha recibido este nuevo número con toda las ganas y alegría del mundo. Adamari López Adamari López festeja su cumpleaños | Credit: IG/Chiquibaby Atrás deja una etapa, que incluye el trabajo en Telemundo, para dar paso a otra que promete cambios más que positivos y de los que Ada seguirá haciendo cómplices a sus seguidores.

