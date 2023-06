Adamari López causa furor con simpático consejo De una ingeniosa forma, Adamari López quiso ayudar a las familias; pero todo resultó en una situación inesperada. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari López Adamari López | Credit: Instagram Adamari López Es bien sabido que Adamari López es muy activa en sus redes sociales y aprovecha este canal para estar en contacto con el público; incluso, sabe hacer frente a las críticas por diversas causas de las que ha sido presa. Ahora, la actriz no dudó en mostrarse divertida, desatando la euforia. Todo comenzó cuando la exconductora del programa Hoy día, quiso dar un consejo explicando "¿Cómo mantener la casa limpia con hijos?". Todo parecía transcurrir normal en el el video que la famosa dio a conocer en su cuenta de Instagram y donde atrás se puede apreciar una gran imagen de su hija Alaïa. Así iba mostrando unos carteles blancos con letras negras donde se podían leer los mensajes, mientras ella se mantenía en silencio. De pronto, se lee lo siguiente: "Echa a tu marido e hijos de la casa…", López hizo una cara de sorpresa. "¡Quémalo todo!…", la actriz se sorprendió y sin mostrar el resto de los papeles los pasaba haciendo rostro de desesperación. Al final pone un último cartel donde se lee: "¡Olvídalo, no se puede!". Así, se va tirando los papeles y con rostro de desilusión. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los cibernautas no pudieron mantenerse al margen de este simpático audiovisual de la conductora. "Si sigo esos consejos me envían a servicios sociales, jajaja"; "¿¿¿Y qué hago con los perritos?? ¡¡¡Son los que más hacen desorden!!!"; "Jajajaja; gracias Ada agarre el consejo, cariño"; "Jajaja, ay Ada ¡te pasas! Me hiciste reír, hermosa mía"; Esas sí que son buenas ideas"; "Échalos a todos, jajajaja. Muy bueno"; "Echa al marido sí, no a los hijos"; "Me encantan tus ocurrencias Adamari", y "Limpio mi departamento y a los segundos se ensucia ja, ja… amo mi familia", fueron algunos comentarios. Adamari López ha dejado claro que le gusta divertirse y lo hace de manera pública. Solo hay que esperar que sus consejos no sean tan difíciles de seguir.

