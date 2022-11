Adamari López responde si estará en La casa de los famosos 3 La actriz y presentadora Adamari López aclaró si finalmente estará o no en el programa de Telemundo luego de que se filtrara información sobre sus supuestos participantes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¿Estará Adamari López en La casa de los famosos 3? Ahora que se acerca la nueva edición del show de Telemundo, todos quieren saber si la presentadora boricua estará en el mismo programa en el que este año participó su ex pareja, el bailarín Toni Costa. Ante múltiples comentarios y especulaciones en redes luego de que Cristian Zuárez, ex de Laura Bozzo, compartiera unas fotos con los supuestos participantes de la próxima temporada del show —entre los que estaba la mamá de Alaïa— López salió a desmetir esa información. Según López dijo a El Diario, ni Telemundo le propuso participar en el programa, ni ella hubiera aceptado por razones muy personales. "Estar lejos de mi hija no es opción para mí", aseguró López de participar en la competencia donde sus participantes se separan de sus familiares y responsabilidades diarias por semanas para encerrarse en una casa donde se graba el show. Adamari Lopez Adamari Lopez | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las casa de los famosos 3 comenzará el 17 de enero del 2023, con la participación de sus presentadores Héctor Sandarti y Jimena Gallego. Este martes, Telemundo dará a conocer a su audiencia quiénes estarán en la competencia.

