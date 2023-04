Los momentos más significativos de la carrera de Adamari López Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Adamari Lopez Credit: Alexander Tamargo/Getty Images for Billboard Adamari López abandona Telemundo tras 11 años en la cadena, un anuncio que ha sorprendido a sus fans. A continuación recordamos los momentos más importantes en la carrera de la actriz, presentadora y escritora puertorriqueña. Empezar galería Nace una estrella Adamari Lopez Credit: Mezcalent.com Adamari López comenzó su carrera artística siendo una niña en su natal Puerto Rico. Debutó a los 6 años en la telenovela Cristina Bazán en 1977. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Mujer de madera Adamari Lopez Credit: Mezcalent.com En la telenovela Mujer de madera, junto a Ana Patricia Rojo. 2 de 9 Ver Todo Amigas y rivales Adamari Lopez Credit: Mezcalent.com Del elenco de Amigas y rivales se llevó dos grandes amigas en la vida real: Angélica Vale y Ludwika Paleta. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Bajo las riendas del amor Adamari Lopez Credit: Mezcalent.com Una de las villanas más queridas en Bajo las riendas del amor. 4 de 9 Ver Todo ¡Mira Quién Baila! Adamari Lopez Credit: Mezcalent.com No solo fue ganadora del reality show ¡Mira Quién Baila! de Univisión en el 2011. En la pista del show conoció al bailarín español Toni Costa, quien fue su prometido y el padre de su hija Alaïa. 5 de 9 Ver Todo ¡Así se baila! Adamari Lopez Credit: Alexander Tamargo/Telemundo/NBCU Photo Bank via Getty Images Ser jueza de ¡Así se baila! junto a Mariana Seoane y Christian de la Fuente fue un divertido reto para López, quien hasta hizo un baile con su ex, Toni Costa, en la pista del reality show. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Una vida para contar Adamari Lopez Credit: Mezcalent.com López ha triunfado también como autora, con sus libros Viviendo y Amando, donde habla de vivencias como su batalla con el cáncer de seno, su divorcio de Luis Fonsi y cumplir su sueño de ser mamá. 7 de 9 Ver Todo Un nuevo día Adamari Lopez, Rashel Diaz y Ana Maria Canseco Credit: Alexander Tamargo/Getty Images Junto a compañeras como Rashel Díaz y Ana María Canseco, Adamari López fue parte esencial del programa matutino Un nuevo día, aportando su alegría, consejos de vida y entrevistas exclusivas. 8 de 9 Ver Todo Hoy día Adamari Lopez Credit: Mezcalent.com Antes de su reciente despido, Adamari formó parte del más reciente ciclo del programa matutino junto a sus nuevos compañeros Daniel Arenas, Chicky BomBom, Penelope Menchaca y Andrea Meza. "Telemundo y Adamari López decidieron mutuamente que este es el momento oportuno para ella dejar su rol como presentadora de Hoy día", informó la cadena en un comunicado. Sin duda muchos esperan ansiosos cual será el próximo reto profesional para la actriz, presentadora e influencer puertorriqueña, que brilla en todas sus facetas. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Los momentos más significativos de la carrera de Adamari López

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.