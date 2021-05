¡De boda! ¡Adamari López acude a un enlace rodeada de amigos en su primer fin de semana sin Toni Costa! Estos son los mejores amigos de la conductora y así es la boda en la que Alaïa es flower girl. Por Nuria Domenech Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Como era de esperar, tras el anuncio de la sorprendente noticia esta semana de la separación de Adamari López y Toni Costa, todos los ojos están puestos en cada paso que ambos dan, cada quien por su lado. Mientras que el bailarín español voló a Puerto Rico para jugar al golf, la famosa conductora viajó junto a su hija Alaïa al Parque Nacional de Zion para acudir una boda. El protagonista del enlace, junto a su novia, es uno de los hijos de una de las mejores amigas de Ada, la agente de bienes raíces Cynthia Torre Roma, compañera fiel e inseparable de la querida actriz, quien agradeció en sus historias el detalle de su amiga por haber volado hasta allí para no faltar a la cita, pese a los difíciles momentos que está atravesando: "Gracias amiga por venir hasta Zion a celebrar la boda de mi hijo, y a mi princesita Alaïa, por nuevamente ser flower girl para uno de mis hijos. ¡Las amo!", escribió en sus historias compartiendo esta simpática foto de de madre e hija. Adamari Lopez Alaïa Credit: IG Cynthia Torre SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Estos son los tortolitos que este fin de semana unirán sus vidas frente a los ojos de Ada, momento entrañable para la conductora por el amor que le une a sus amigos, pero también agridulce por el momento que atraviesa su propia historia de amor. Adamari Lopez Alaïa Cynthia Torre Credit: IG Cynthia Torre Además de ampararse en el cariño de su amiga Cynthia, Adamari López también disfruta estos días de la compañía de su amigo Carlitos Pérez-Ruiz, presente en la boda junto a ellas. Así de cariñoso felicitaba el reciente 50 cumpleaños a su clienta y amiga: "Para los que te amamos son "sincuenta", porque no contamos sino que nos disfrutamos cada día que podemos acompañarte a disfrutar la vida!": Un fin de semana que los presentes a esta boda nunca olvidarán, no solo por el fantástico paraje que la alberga, también por las circustancias que le rodean. Y un fin de semana difícil para el papá de Alaïa, quien demostró con sus gestos que extrañaba a la pequeña.

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image ¡De boda! ¡Adamari López acude a un enlace rodeada de amigos en su primer fin de semana sin Toni Costa!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.