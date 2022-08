¡El amoroso gesto de Adamari López en el día del cumpleaños de Toni Costa! Coincidiendo con el día en que su expareja cumple 39 años, la conductora publicó un video muy especial y cargado de significado. ¿Es para el bailarín? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con motivo del 39 cumpleaños de Toni Costa, los mensajes de felicitación y buenos deseos al bailarín español no se hicieron esperar. Entre ellos no pudo faltar el de su hija Alaïa, quien con una ristra de fotos de momentos juntos le dedicó unas tiernas palabras. "¡Feliz cumpleaños papi! Te amo mucho. Disfruto mucho mis momentos contigo". Tampoco faltó el de su novia Evelyn Beltrán con quien empezó la fiesta la noche anterior. Bailaron, cantaron y disfrutaron de lo lindo. La sorpresa la ha dado Adamari López con su nueva publicación en Instagram en la que muestra una felicitación de cumpleaños muy especial. Adamari López Adamari López; Toni Costa | Credit: hoy Día; Telemundo Al estilo de Marilyn Monroe, la chaparrita cantó el feliz cumpleaños de lo más cariñosa y entregada. "¡Feliz cumpleaños! Vida, celebración, cumpleaños feliz, diversión", escribió traviesa junto al reel. Aunque no especificó que esta puesta en escena estuviera dedicada a su expareja, el hecho de que lo hiciera el mismo día en que Toni cumple años hizo saltar todas las alarmas, como todos sus juguetones videos. Las reacciones ante esta sorprendente aparición de Adamari no se hicieron esperar y muchos apostaron a que era un mensaje claro y directo para el padre de su hija. "Está claro que los dos se quieren, pero a veces no vale solo con eso… ¡Pero vamos estos dos jamás se van a soltar!", "Ella le está cantando a Toni seguro aunque no quiera reconocerlo", "Eso es una manera de felicitar al padre de su hija en público", escribieron algunos seguidores. Por su parte, Toni también publicó un escrito muy emotivo en este día que apenas empieza y que le ha regalado ya un montón de sorpresas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Gracias por todos sus mensajes, llamadas, comentarios y más que nada su amor. ¡Gracias por ser parte de mi día a día y por siempre estar pendientes! Os amo mucho. ¡Dios los bendiga!", escribió. Unas palabras que fueron contestadas de inmediato por su novia Evelyn, quien dejó claro, una vez más, cuánto lo quiere. "¡Amor mío! Hoy te festejo y todos los días de mi vida. Gracias por dejarme ser parte de ti ¡y por amarme tanto! ¡Eres súper especial! ¡Feliz cumpleaños papito mío!", le declaró. La fiesta sigue este sábado para el coreógrafo. ¡Felicidades!

