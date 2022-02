¡Paraliza las redes! Adamari López deja ver su imperfecto abdomen en bikini Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Adamari López Credit: (Photo by: Alexander Tamargo/Telemundo/NBCU Photo Bank via Getty Images) La presentadora lució un bikini blanco y dejó ver con orgullo las imperfecciones de su abdomen. ¡Guapísima! Empezar galería Adamari en Colombia Adamari López Alaia Credit: IG Adamari López Adamari López y su hija Alaïa, fruto de su relación con el bailarín español Toni Costa, empacaron maletas y se trasladaron a Cartagena, Colombia. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio En la mejor compañía adamari lopez alaia vacaciones colombia Credit: Adamari Lopez IG La presentadora puertorriqueña se tomó esta selfie del recuerdo junto a su pequeña. "Estamos muy contentas de realizar este viaje juntas, que esperamos que de ahora en adelante sea una tradición para nosotras", reveló y reconoció que "en esta nueva etapa de nuestras vidas, estos viajes serán más frecuentes y más comunes". 2 de 7 Ver Todo Tiempo juntas Adamari Alaia Credit: IG Adamari López Madre e hija disfrutaron de una cena con excepcionales vistas al aire libre en compañía de Carmen, una persona que trabajó en casa de la familia López-Costa cuando su hija era más pequeña. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Junto a Carmen Alaia Carmencita Credit: IG Adamari López "Carmen una señora que nos ayudaba antes en la casa y que vio a Alaïta cuando era una bebecita chiquitica chiquitica, que me cuidó y estuvo el pendiente de mí por mucho tiempo", explicó Adamari. 4 de 7 Ver Todo Comodidad ante todo Adamari López Alaía Credit: IG Adamari López También lucieron atuendos coordinados y cómodos, ideales para recorrer Cartagena. 5 de 7 Ver Todo ¡Buen provecho! adamari lopez vacaciones colombia Credit: Adaari Lopez IG Durante su estadía, la copresentadora de hoy día (Telemundo) y Alaia deleitaron su paladar con una variedad de platillos, entre ellos pescado frito, ensalada y arroz. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Adamari en bikini adamari lopez bikini colombia Credit: Adamari Lopez IG Adamari, de 50 años, aprovechó las altas temperaturas para ponerse un traje de baño blanco con volantes y detalles en tono negro. En la foto que compartió en su Instagram, vemos a la carismática presentadora luciendo su cada vez más estilizada figura. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

